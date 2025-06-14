İsrail'in İran'a Saldırmasının Ardından RTÜK'ten 'Sorumlu Yayıncılık' Uyarısı

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İsrail’in İran’a saldırmasının ardından sosyal medyada dolaşan pek çok habere ilişkin RTÜK’ten açıklama yapıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin dezenformasyon içeren paylaşımlara ilişkin uyarıda bulundu. İsrail saldırıları üzerinde özellikle mezhepçi ve nefret içeren içeriklere dikkat çeken Şahin gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti.

'TOPLUMSAL HUZURA KAST'

Şahin yaptığı açıklamada “İsrail’in İran’a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ediyoruz. Özellikle kimi yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam’ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesi, basın özgürlüğü değil; toplumsal huzura kasttır” dedi.

Kamuoyuna Duyurulur!



İsrail’in İran’a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ediyoruz.



Özellikle kimi yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam’ın… pic.twitter.com/FKcSCbn1OS — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) June 13, 2025

Söz konusu yayınları eleştiren Şahin “Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır. Yayıncılarımızı tekrar ve açık şekilde uyarıyoruz: Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur” değerlendirmesinde bulundu.

Şahin son olarak “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır. Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi