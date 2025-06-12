Çalışma Bakanlığı Bildirdi! O Ayakkabılar Testi Geçemedi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş güvenliği için kullanılan bir ayakkabının darbe testini geçemediğini açıkladı. Kupa Tools firmasına ait ayakkabının işçileri yeterince koruyamadığı tespit edildi. Ürünün piyasadan toplatılması gündemde.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Çalışma Bakanlığı Bildirdi! O Ayakkabılar Testi Geçemedi
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Tüketici güvenliği açısından denetimlerini sürdüren bakanlıklar, bu kez iş sağlığı ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir ürünü mercek altına aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaptığı denetim sonucunda bir iş güvenliği ayakkabısının risk oluşturduğunu kamuoyuna bildirdi.

GÜVENLİK RİSKİ

Söz konusu ayakkabının, işçileri olası kazalardan koruyamaması nedeniyle ciddi bir güvenlik sorunu teşkil ettiği ifade edildi. Ürünün Kupa Tools adlı firmaya ait olduğu ve ayak-bacak koruyucu olarak piyasada satışta bulunduğu belirtildi.

DARBEYE DAYANIKSIZ

Bakanlığın yaptığı testlerde, ayakkabıların darbe direnci açısından yetersiz olduğu ortaya çıktı. Darbe testinden geçemeyen bu ürünlerin iş kazaları durumunda yeterli koruma sağlayamayacağı kaydedildi.

Çalışma Bakanlığı Bildirdi! O Ayakkabılar Testi Geçemedi - Resim : 1

Güvenlik açığı nedeniyle gündeme gelen bu ayakkabılarla ilgili nasıl bir işlem uygulanacağı ise henüz netleşmedi. Ürünlerin piyasadan toplatılıp toplatılmayacağına ilişkin resmi bir karar açıklanmadı.

Uzmanlar, kişisel koruyucu donanımların en az üretim kadar denetim sürecine de tabi olması gerektiğini ifade ediyor. Bu tür ekipmanlarda yapılan kalite kontrolleri, iş kazalarının önlenmesinde belirleyici rol oynuyor. Tüketiciler ve işletmelerin, sertifikalı ve onaylı ürünleri tercih etmeleri gerektiği vurgulanırken, güvenliği tehdit eden ürünlerin hızla piyasadan çekilmesinin önemine değinildi. Bakanlıkların ise bu denetim süreçlerini kararlılıkla sürdürmesi bekleniyor.

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