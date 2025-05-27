Çocuklar ve Kapalı Alanlar İçin Büyük Tehlike! Bakanlık Düğmeye Bastı, Resmen Yasaklandı

ÜRÜNÜN ARZI YASAKLANDI

“Uçucu Gazla Doldurulan Balonlar” adıyla satışa sunulan bu ürünler, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği kapsamında yapılan denetimlerde mevzuata aykırı bulundu. Bu nedenle, 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına hükmedildi.