Çocuklar ve Kapalı Alanlar İçin Büyük Tehlike! Bakanlık Düğmeye Bastı, Resmen Yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yapılan açıklamayla, helyum dışındaki yanıcı gazlarla doldurulan balonların piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlığın 26 Mayıs 2025 tarihli güncellemesine göre, Mersin’de faaliyet gösteren Ali Yeni Organizasyon Hediyelik Eşya Taah. Tic. San. Ltd. Şti. tarafından piyasaya sürülen balonların, içerdikleri uçucu ve yanıcı gazlar nedeniyle yangın ve ciddi yanık riski taşıdığı tespit edildi.
ÇOCUKLAR VE KAPALI ALANLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
Ticaret Bakanlığı, söz konusu balonların özellikle çocuklar tarafından kapalı alanlarda kullanılması durumunda büyük tehlike arz ettiğine dikkat çekti. Helyum yerine kullanılan kimyasal gazların kolay alev alabilir özellikte olması nedeniyle, küçük bir kıvılcımda dahi yangın çıkabileceği uyarısında bulunuldu.
ÜRÜNÜN ARZI YASAKLANDI
“Uçucu Gazla Doldurulan Balonlar” adıyla satışa sunulan bu ürünler, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği kapsamında yapılan denetimlerde mevzuata aykırı bulundu. Bu nedenle, 23 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla ürünlerin piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına hükmedildi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşları güvenli ürün tercih etmeleri konusunda uyararak, şüpheli ürünlerin GÜBİS sistemi üzerinden kontrol edilebileceğini hatırlattı.