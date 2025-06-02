Ticaret Bakanlığı İfşaladı: İki Temizlik Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyurularla iki temizlik ürününün piyasadan toplatıldığını bildirdi. Yapılan incelemeler sonucu ürünlerin tüketici sağlığı açısından risk taşıdığı tespit edildi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ticaret Bakanlığı İfşaladı: İki Temizlik Ürünü Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı son duyurularla, iki farklı temizlik ürününün insan sağlığına zarar verebilecek nitelikte olduğunu belirterek piyasadan toplatıldığını açıkladı. Türkiye menşeli ürünler, kimyasal risk taşıdığı ve mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle kullanım dışı bırakıldı.

TEHLİKE SAÇIYOR

Tekirdağ'da faaliyet gösteren Zaman Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından üretilen Alcolube Marka 1 Litre Yüzey Temizleyici, zararlı kimyasal içerdiği ve ambalaj tasarımı nedeniyle tüketicileri yanıltabileceği gerekçesiyle güvensiz bulundu. Ürünün özellikle çocukların ilgisini çekebilecek şekilde tasarlanmış olması, kozmetik ya da tıbbi ürün izlenimi yaratması ve bu yönüyle yanlış kullanım riskini artırması ciddi bir tehlike olarak değerlendirildi.

Bu çerçevede ürünün piyasaya arzı yasaklanarak 24 Nisan 2025 tarihi itibarıyla toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı: İki Temizlik Ürünü Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 1

MEVZUATA AYKIRI

Bir diğer toplatılan ürün ise Eskişehir merkezli Akgül Kolonya İtriyat Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından piyasaya sunulan Akgül Oda ve Çamaşır Spreyi (Pudra) oldu. Ürünün etiketleme sisteminde dokunsal uyarı bulunmaması, özellikle görme engelli bireyler için ciddi risk oluşturdu. Kimyasal risk taşıdığı belirlenen ürünün gerekli uyarı sistemlerinden yoksun olması, yasal mevzuata aykırılık teşkil etti.

Ticaret Bakanlığı İfşaladı: İki Temizlik Ürünü Piyasadan Toplatılıyor - Resim : 2

Ticaret Bakanlığı, her iki ürünün de insan sağlığı açısından risk taşıdığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Tüketicilerin bu ürünleri kullanmaktan kaçınmaları ve ellerinde bulunması durumunda iade etmeleri istendi.

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