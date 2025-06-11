Gözler İmamoğlu'nun Yargılanacağı Davada: Özgür Çelik'ten Kritik Çağrı

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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta gerçekleştirdiği "Turbun Büyüğü" başlıklı basın açıklamasındaki eleştirileri nedeniyle yarın hakim karşısına çıkacak. 23 Mart'tan bu yana Silivri'deki cezaevinde tutuklu bulunan İmamoğlu "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yargılanacak.

Davanın ilk duruşması yarın saat 10.30'da görülecek.

Söz konusu basın toplantısından kısa süre sonra İmamoğlu hakkında, İBB’ye açılan davalara sürekli aynı bilirkişinin atandığını aktararak söz konusu bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. İmamoğlu hakkındaki iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK'TEN ÇAĞRI

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yarın Silivri Marmara Açık Cezaevi 2 No'lu Duruşma Salonu'nda görülecek olan davaya ilişkin çağrıda bulundu.

Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamada yarın saat 10.30'daki dava için çağrıda bulunarak şunları kaydetti: "Milletimizle birlikte milletimizi savunmak için Silivri'de olacağız! Tüm hukuksuzluklara, haksızlıklara karşı Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Adalete ve demokrasiye sahip çıkıyoruz. 12 Haziran Perşembe 10.30 Silivri Marmara Açık Cezaevi 2 No'lu Duruşma Salonu."

Kaynak: Haber Merkezi