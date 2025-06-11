Ferdi Zeyrek'in Avukatından 'Tehdit ve İhmal' Açıklaması

Elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in avukatı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zeyrek’in tehdit edildiğini hatırlatan avukat “Yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır” dedi.

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Ferdi Zeyrek'in Avukatından 'Tehdit ve İhmal' Açıklaması
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Manisa'da, Kurban Bayramı'nın birinci günü evinin havuzunun bulunduğu makine dairesinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Ferdi Zeyrek'in kaldırıldığı hastanede yaşımı yitirmesinin ardından tartışmalar devam ediyor. Daha önce tehdit edildiğini açıklayan Zeyrek'in avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, olayın soruşturma boyutuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

'FEN VE TEKNİK KURALLARA UYGUNSUZ'

Zeyrek'in bir süre önce tehdit edildiğine ilişkin yaptığı konuşmaya da değinen Hasgör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek‘in ani ölümü sebebiyle tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Kendisi bundan bir süre önce çeşitli vesilelerle görevi nedeniyle tehdit edildiğini kamuoyu ile paylaşmıştı. Ancak vefatı sonucu neticelenen elim olaydaki ilk bulgular, elektrik kaçağının tesisattaki malzeme ve montajın fen ve teknik kurallarına uygunsuzluğundan kaynaklandığı izlenimini vermektedir."

'İHMALDEN KAYNAKLANAN KAZA ŞÜPHESİ'

Elektrik çarpmasına ilişkin değerlenmede bulunan Hasgör "Bu durum yaşanan elim olayın kişi veya kişilerin ihmalinden kaynaklanan bir kaza olabileceği şüphesini doğurmaktadır. Soruşturma sefahatinde bu durumun aksine olabilecek herhangi bir bulgunun ortaya çıkması halinde yeni gelişmeler tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

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Kaynak: İHA

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