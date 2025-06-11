Buğra Gökçe Göz Yaşlarını Tutamadı: Ferdi Zeyrek İçin Duygu Yüklü Veda

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İhmal sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için taziye mesajları devam ediyor. Bayramın ilk günü oturduğu sitede havuzun motor dairesindeki arızayı giderirken akıma kapılan ve hastanedeki yaşam mücadelesini kaybeden Zeyrek dün on binlerin katılımıyla toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mezara yerleştirdiği Zeyrek için cezaevinde tutuklu bulunan isimler de paylaşımlarda bulundu.

İBB operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine yerleştirilen Eski İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe sosyal medya hesabından duygu yüklü açıklamalarda bulundu. Gökçe paylaşımında “Ferdi başkanımın cenaze töreni ve namazına koğuşumdan iştirak ettim” ifadelerini kullanırken göz yaşlarına boğulduğunu belirtti.

‘TUTAMIYORUM GÖZYAŞLARIMI, SAKİNLEŞEMİYORUM’

Gökçe yaptığı paylaşımda “Gözyaşlarıyla, koca başkanım, aslan başkanım, güzel başkanımı uğurladım… Sen ne güzel bir insanmışsın koca ülke sana ağlıyor! Böyle cenaze kaç kişiye nasip olur? Herkesin ama herkesin gözleri yaşlı… Hangi görüşten olursa olsun herkes sevmiş seni, herkes ağlıyor. Ben de koğuşumda tutamıyorum gözyaşlarımı, sakinleşemiyorum. Bu nasıl ağır bir acıdır” ifadelerine yer verdi.

‘İYİLİĞİN KAZANACAĞI BİR DÜNYA KURACAĞIZ’

Cenazedeki kalabalığa da değinen Gökçe şu açıklamada bulundu: “On binler yağmış. Manisa Cumhuriyet Meydanı’nı ben hiç böyle görmedim. Son dönem böyle bir cenaze de hatırlamıyorum. Hey Allahım, Bayram namazına gittiği camide 4 gün sonra cenazesi kalkıyor. Koca ülke ağladı. Özgür özel ağladı. Biz ağladık. Koca bir halk. Ağlaya ağlaya perişan olduk.. Yattığın yer nur olsun kardeşim Allah rahmet eylesin. Taksiratın affolsun. Allahım cennetini nasip etsin sana. Öyle bir insansın ki bu eşsiz görüntüler, kalabalıklar, bu kadar eşsiz bir sevgi nasip oluyor. Seni çok seviyoruz Ferdi başkan. Manisa, bizler, bu güzel ülke ve bu iyi insanlar seni unutmayacak. İyiliğin kazanacağı bir dünya kuracağız.”

Kaynak: Haber Merkezi