Fahrettin Altun'dan KAAN Paylaşımı: Hamdolsun!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu KAAN'ın Endonezya'ya ihracına ilişkin, "Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girmiştir, hamdolsun" değerlendirmesinde bulundu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
Fahrettin Altun'dan KAAN Paylaşımı: Hamdolsun!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN’ın Endonezya’ya ihracıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun, Türkiye’nin bu gelişmeyle birlikte 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girmiştir, hamdolsun. Milli Muharip Uçağımız KAAN, dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk ihracat başarısını elde etmiştir.

Savunma sanayinde bağımsızlık ve yüksek teknoloji hedeflerimiz doğrultusunda atılan bu büyük adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm kardeşlerimize gönül dolusu şükranlarımızı sunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN (Milli muharip uçak) Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek" ifadeleri ile dev anlaşmayı duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Milli Uçak KAAN Endonezya’ya İhraç EdilecekCumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Milli Uçak KAAN Endonezya’ya İhraç EdilecekGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fahrettin Altun Endonezya
Son Güncelleme:
Anadolu Eğitim Sendikası’ndan MEB'e Yeni Talep: 'Süreci Başlatın' Anadolu Eğitim Sendikası’ndan MEB'e Yeni Talep
Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu Affetse de Asla Unutmaz: Geçmişin Gölgesinde Yaşayan Burç Belli Oldu
TBMM Genel Kurulu Toplanamadı, Birleşim Ertelendi TBMM Genel Kurulu Toplanamadı, Birleşim Ertelendi
3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası 3 Gün Oruç Tutarsanız Vücudunuzda Neler Olur? İşte Saat Saat Değişim Haritası
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay! Sadece O Kişiler Yararlanacak Bakanlık Düğmeye Bastı: Emeklilerin Yıllardır Beklediği Düzenlemede Kritik Detay!
BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı BYD'nin Manisa Yatırımı İzmir'e Sıçradı
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Bakanlık Radarına Aldı: Rekor Ceza Yolda
Şener Şen'den Şoke Eden Karar! Duyan İnanamadı Şener Şen'den Şoke Eden Karar
BES'te Büyük Altın Rüzgarı: Tarihi Seviye Görüldü BES'te Büyük Altın Rüzgarı, Tarihi Seviye Görüldü