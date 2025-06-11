Fahrettin Altun'dan KAAN Paylaşımı: Hamdolsun!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN’ın Endonezya’ya ihracıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altun, Türkiye’nin bu gelişmeyle birlikte 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girmiştir, hamdolsun. Milli Muharip Uçağımız KAAN, dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk ihracat başarısını elde etmiştir.

Savunma sanayinde bağımsızlık ve yüksek teknoloji hedeflerimiz doğrultusunda atılan bu büyük adım, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en somut göstergelerinden biridir. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm kardeşlerimize gönül dolusu şükranlarımızı sunuyoruz."

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği sayesinde Türkiye, 5. Nesil savaş uçağı ihraç eden sayılı ülkeler arasına girmiştir, hamdolsun.



Millî Muharip Uçağımız KAAN, dost ve kardeş Endonezya ile imzalanan anlaşma kapsamında ilk ihracat başarısını elde etmiştir.



Savunma… https://t.co/663qn5MXvl — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 11, 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN (Milli muharip uçak) Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek" ifadeleri ile dev anlaşmayı duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi