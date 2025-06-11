Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Milli Uçak Kaan Endonezya’ya İhraç Edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli muharip uçağı Kaan ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Sosyal medya hesabından video eşliğinde bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek’ dedi.

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İlk uçuşunu 21 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştiren, Ana yüklenicisi Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) olan Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN, uçacağı semalara yenisini ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Milli Uçak Kaan Endonezya’ya İhraç Edilecek - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda ‘Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek’ diye duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Milli Uçak Kaan Endonezya’ya İhraç Edilecek - Resim : 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Millî muharip uçağımız KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi milletimle paylaşmak istiyorum…

Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edilecek.

KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak.

Yerli ve millî savunma sanayimizin kaydettiği gelişmeyi ve ulaştığı noktayı gözler önüne seren bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve TUSAS başta olmak üzere KAAN’ın üretiminde ve Türkiye tarihinin bu rekor ihracat sözleşmesinin imzalanmasında emeği geçen tüm kuruluşlarımızı tebrik ediyorum.

Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi adına her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da kararlılıkla destekleyeceğimiz bütün firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

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Kaynak: Haber Merkezi

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