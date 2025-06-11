'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hayatını Kaybetti

Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla 'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
'Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hayatını Kaybetti
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acı haberi bu sözlerle duyurdu:

"Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla "Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı" seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı. Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun."

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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