Anadolu Eğitim Sendikası’ndan MEB'e Yeni Talep: 'Süreci Başlatın'

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Millî Eğitim Bakanlığınca, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan “2024 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" yayımlandı.

Kılavuzda, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin iş ve işlemler ile başvuru şartları ve takvim ilan edildi.

SENDİKADAN TALEP

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk Sekreterliği, kılavuza ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada ‘30 Nisan 2025 tarihinden sonra uzman ve başöğretmen unvanı için gerekli süreleri dolduran öğretmenlerin tazminat almaya hak kazanmış olmalarına rağmen, ilgili kılavuz henüz yayımlanmadığı için henüz bu haktan yararlanamamaktadır’ denildi.

Sendika, bakanlıktan kariyer basamakları kılavuzunu yayınlaması ve Mayıs 2025 tarihinden itibaren kapsayacak şekilde süreci başlatmasını talep ettiğini duyurdu.

'SÜRECİ BAŞLATMASINI TALEP ETTİK'

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz 23.12.2024 yılında yayımlanmış ve 30 Nisan 2025 tarihine kadar olan süreyi kapsayacak şekilde iş ve işlemler yapılmıştı.

30 Nisan 2025 tarihinden sonra uzman ve başöğretmen unvanı için gerekli süreleri dolduran öğretmenlerin tazminat almaya hak kazanmış olmalarına rağmen, ilgili kılavuz henüz yayımlanmadığı için henüz bu haktan yararlanamamaktadır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak, Bakanlık ilgili biriminin bir an önce kariyer basamakları kılavuzunu yayınlaması ve Mayıs 2025 tarihinden itibaren kapsayacak şekilde süreci başlatmasını talep ettik.

Söz konusu ilgili talep ise şöyle belirtildi:

7528 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu,

b) 32759 Sayılı Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği

İlgi(a) ve ilgi(b) kapsamında 2024 yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz Aralık 2024’te yayımlanmış ve 30 Nisan 2025 tarihine kadar gerekli çalışma sürelerini dolduran öğretmenler Kariyer Basamakları için tercih yapmıştı.

2025 yılı için ise Bakanlığınız tarafından henüz bir takvim ve kılavuz yayımlanmamıştır. Nisan 2025 tarihinden bu tarafa uzman ve başöğretmenlik için gerekli on ve yirmi yıllık süreleri dolduran öğretmenler, tazminat almaya hak kazanmış olmakla birlikte gerekli eğitimleri alamadığı için bu haklarından yoksun kalmaktadır.

Bakanlığınız ilgili birimlerinin 2025 yılı için Kariyer Basamakları İlerleme Kılavuzunu bir an önce ilan etmesini ve iş ve işlemlerin ivedilikle yürütülmesini talep ediyoruz.