Sosyetenin Oteli Kaçak Çıktı! Boğaz'ın En Lüksü Yıkılacak mı?

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Bolu'da Kartalkaya Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangıda 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı. Olaydaki ihmaller gün yüzüne çıkınca Kültür ve Turizm Bakanlığı'na denetim konusunda eleştiriler gelmeye başladı. Olayda sorumluluk üstlenmeyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şubat ayı itibarıyla otellere yönelik denetimleri artırdı.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre; bu çalışmalar sonucunda İstanbul'da sosyetenin uğrak mekanlarından olan Bebek Otel'de kaçak yapılaşma olduğu ortaya çıktı. Bursa'da ipek fabrikası sahibi olan Muammer Karamanoğlu'nun 1950'lerde temelini attığı, Karamanoğlu ailesi tarafından 1976'da işletmesinin Günsu A.Ş.'ye devredildiği, şimdilerde de sahipliğinin The Stay'de olduğu otel, 80 yıllık geçmişinde çok fazla işletmeci değiştirdi.

'KAÇAK' RAPORLARI DA YOK OLDU

Boğaziçi İmar Kanunu'na aykırı olarak Bebek Otel'in 1990'larda bir kaçak kat çıktığı, 300 kişinin oturduğu iskele kısmındaki terasın da kaçak yapıldı, plana aykırı olarak bazı odaların da birleştirildiği ortaya çıktı. O dönem bu kaçak yapıların tespit edilmesi durumunda da tutulan raporların ortadan yok edildiği öğrenildi.

Şimdilerde bu olay, Bebek halkının CİMER üzerinden bildirdiği yoğun şikayetler sonrasında fark edildi. Bakanlığın kısa süre içinde otelle ilgili yıkım da dahil olmak üzere yaptırımlar uygulaması bekleniyor.

Kaynak: Sabah