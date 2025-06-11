Şişli'de Boşandığı Erkek Tarafından Katledilen Bahar Aksu Davası Ertelendi

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Boşandığı erkek Rüstem Elibol ve arkadaşları tarafında bir araca bindirilerek kaçırılmak istenen ardından vurularak katledilen Bahar Aksu davasının ilk duruşması bugün görüldü. Bahar Aksu'yu sokak ortasında silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve ona yardım eden 3 kişi bugün ilk kez Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbetle, 14 yıl hapis cezası talep edildi. Duruşma sanıkların ifadeleri alındıktan sonra 25 Haziran'a ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Şişli'deki Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde, Bahar Aksu, boşandığı erkek Rüstem Elibol ve onun arkadaşı Samet S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan Rüstem Elibol ve söz konusu aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ardından 4 kişi, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, Bahar Aksu ile Rüstem Elibol'un 2019 yılında evlendikten sonra 2022'de boşandıklarını, 2020 yılında Bahar Aksu'nun Rüstem Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki ayrı müracaat kaydının olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını tespit etmişti.

'KADINA KARŞI TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanık Rüstem Elibol hakkında 'Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ve diğer 3 şüpheli hakkında ise 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Ayrıca tüm şüpheliler için 'Birden fazla kişiyle birlikte silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ek olarak 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi