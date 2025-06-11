Kadına Şiddette Korkunç Rapor! En Güvenli Yer Artık Ev Değil, Her 3 Vakadan 2’si Evde Yaşanıyor

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 Mayıs ayına ilişkin korkunç bir rapor yayınladı. TKDF, bir ayda gelen 65 şiddet vakasının 42'sinin ev içi şiddet ihbarı olduğunu, her 3 vakadan 2'sinin evde yaşandığını açıkladı. Raporda, kadına karşı şiddetin ‘en güvenli yer olduğu varsayılan ev içerisinde’ eşler tarafından uygulandığının altı çizildi.

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Kadına Şiddette Korkunç Rapor! En Güvenli Yer Artık Ev Değil, Her 3 Vakadan 2’si Evde Yaşanıyor
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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na 2025 Mayıs ayında yapılan başvurular, kadına yönelik şiddetin büyük ölçüde ev içinde ve en yakın erkekler tarafından gerçekleştiğini ortaya koydu.

Kadına Şiddette Korkunç Rapor! En Güvenli Yer Artık Ev Değil, Her 3 Vakadan 2’si Evde Yaşanıyor - Resim : 1

65 VAKANIN 42’Sİ EVDE

TKDF, söz konusu ayda gelen toplam 65 yeni şiddet ihbarının 42’sinin ev içi şiddet vakası olduğunu açıkladı.

ŞİDDETİ UYGULAYANLAR EŞLERİ

Federasyonun verilerine göre bu 42 vakanın 30’u, kadınların resmi nikahlı eşleri tarafından maruz kaldıkları şiddet nedeniyle yapıldı. Aynı ay içinde 16 kişi sığınak talebinde bulunurken, 1 vaka acil müdahale gerektirdi. Ayrıca 51 aramaya hukuki bilgilendirme yapılırken, 23 kişi karakola, 15 kişi ise barolara yönlendirildi.

Kadına Şiddette Korkunç Rapor! En Güvenli Yer Artık Ev Değil, Her 3 Vakadan 2’si Evde Yaşanıyor - Resim : 2

EN ÇOK EVDE ŞİDDETE UĞRUYORLAR

TKDF açıklamasında, kadınların en çok birlikte yaşadıkları erkekler tarafından şiddete maruz bırakıldıklarının altı çizildi. Şiddet vakalarında mağdurların yaşlarının 15 ile 60 arasında değiştiği, bazı durumlarda ise ihbarda bulunanların yaş bilgisi vermediği belirtildi.

Kadına Şiddette Korkunç Rapor! En Güvenli Yer Artık Ev Değil, Her 3 Vakadan 2’si Evde Yaşanıyor - Resim : 3

YÜZDE 90’DAN FAZLASI KADIN

İstatistiklere göre, Mayıs ayında ihbar edilen mağdurların yüzde 96.4’ü kadın, yüzde 1.9’u ise kız çocuklardan oluştu. Şiddet türleri arasında psikolojik şiddet (yüzde 39.69) ve fiziksel şiddet (yüzde 39.68) ilk sıralarda yer aldı. Bunun yanı sıra sosyal şiddet (yüzde 6.35), cinsel şiddet (yüzde 3.17) ve ekonomik şiddet (yüzde 11.11) ihbarları da kayıtlara geçti.

SALDIRGANLARIN BAŞINDA EŞLER GELİYOR

Mayıs ayında saldırganların yüzde 44.6’sını kadınların evli oldukları erkekler oluşturdu. Bunun dışında baba ve erkek çocuk gibi diğer aile bireyleri de şiddet uygulayanlar arasında öne çıktı. Federasyon, "Kadına yönelik şiddetin, en güvenli yer olması gereken evde yaşanıyor olması, durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: ANKA

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