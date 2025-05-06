İş Dünyasını Yasa Boğan Ölüm: Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Saffet Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti. Eczacıbaşı Ailesi'nden yapılan açıklamada cenaze programına ilişkin bilgi verildi. Aile, cenaze törenine çelenk gönderilmemesini, onun yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.
Türk iş dünyasının saygın isimlerinden biri olan Saffet Pınar Eczacıbaşı, hayatını kaybetti. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak önemli görevlerde bulunan Eczacıbaşı'nın vefatı, iş ve sivil toplum camiasında derin üzüntü yarattı.
CENAZE PROGRAMI
Eczacıbaşı ailesi, Pınar Eczacıbaşı'nın vefatına ilişkin bir açıklamada bulundu. Eczacıbaşı ailesinden yayımlanan açıklamada Pınar Eczacıbaşı'nın 6 Mayıs günü vefat ettiği bildirildi.
Aile, cenaze törenine çelenk gönderilmesi yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.
Cenaze töreni, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakiben gerçekleştirilecek ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi