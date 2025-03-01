Adli Tıp Kurumu'ndan Ünlü İş İnsanı İnan Kıraç İçin Kritik Rapor! Fiili Ehliyeti Var mı? Belli Oldu

Eşi Suna Kıraç’ı 4 yıl önce kaybeden 88 yaşındaki İnan Kıraç, 24 Aralık 2024’te Koç Holding’in finans bölümünde çalışan 75 yaşındaki Emine Alagonya ile evlenmişti.

KIZI, EVLİLİĞİN İPTALİNİ İSTEMİŞTİ

İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, çok konuşulan evlilik sonrasında Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ne başvurarak, bu evliliğin hukuken geçersiz olduğunu, babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ileri sürmüştü.

'FİİLİ EHLİYETİ YOK'

Mahkeme, Kıraç'ın sağlık durumunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talep etmişti. Adli Tıp Kurumu, İnan Kıraç'la ilgili raporu tamamlayarak mahkemeye gönderdi. Raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA