Narin’den Sonra Bir Kayıp Daha: Tüm Şehir 4 Yaşındaki Nazlı’yı Arıyor

Denizli’nin Honaz ilçesinde, evinin önünde oynarken, kaybolan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen’in bulunması için bütün şehir seferber oldu. Nazlı’nın son olarak evden demiryoluna doğru yürüdüğü anlar kamera tarafından kaydedilirken, Nazlı’nın dereye düşme ihtimali sebebiyle arama çalışmaları bu bölgeye yoğunlaştırıldı.

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İlçenin Kocabaş Mahallesi’nde yaşayan İsmail-Gülizar Şeşen çiftinin tek çocuğu olan 4 yaşındaki Nazlı Şeşen dün öğlen saatlerinde evinin önünde oynarken kayboldu.

Nazlı Şeşen’i bulamayan ailesinin ihbarı sonrası bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yapılan araştırmada Nazlı Şeşen’in bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsünde, son olarak evden çıktıktan sonra, evlerinin önündeki demiryolu üzerinde yürüdüğü ardından ortadan kaybolduğu tespit edildi.

Narin’den Sonra Bir Kayıp Daha: Tüm Şehir 4 Yaşındaki Nazlı’yı Arıyor - Resim : 1

ARAMALAR DERE BÖLGESİNE YOĞUNLAŞTIRILDI

Kamera görüntülerinde demiryolu üzerinde ilerlerken, Aksu deresi üzerindeki köprüye doğru yöneldiği için dereye düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları dereye girerek arama çalışması başlattı.

Narin’den Sonra Bir Kayıp Daha: Tüm Şehir 4 Yaşındaki Nazlı’yı Arıyor - Resim : 2

DERE KENARINDA TERLİĞİ BULUNDU

Bu sırada Nazlı Şeşen’e ait dere kenarında terlik bulundu. Derenin debisi yüksek olduğu için Aksu deresini besleyen Akbaş barajının kapakları kapatıldı.

Narin’den Sonra Bir Kayıp Daha: Tüm Şehir 4 Yaşındaki Nazlı’yı Arıyor - Resim : 3

VATANDAŞLAR GÖNÜLLÜ OLARAK ARAMAYA DAHİL OLDU

İl Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Komanda Timi, Honaz ilçe Jandarma Karakolu ekipleri ile jandarma arama köpeği de bölgeye gelerek arama çalışmalarına dahil oldu. Nazlı Şeşen’i bulmak için çok sayıda vatandaş da gönüllü olarak arama çalışmalarına katıldı. Aramaların gece geç saatlere kadar süreceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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