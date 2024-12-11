Düğüm Müge Anlı'da Çözüldü: 8 Yaşındaki Kayıp Çocuk Bakın Nereden Çıktı

Eskişehir'de sabah saatlerinde kaybolan sekiz yaşındaki çocuk camide bulundu. Müjdeyi canlı yayında Müge Anlı verdi.

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Düğüm Müge Anlı'da Çözüldü: 8 Yaşındaki Kayıp Çocuk Bakın Nereden Çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan sekiz yaşındaki Batuhan Komrat bu sabah saat 08:00 sularında ortadan kaybolmuştu.

Kayıp Batuhan'ın ailesi, çocuklarının bulunması için yetkililerden yardım istedi. Hava koşullarının oldukça yağmurlu olduğu, şartların elverişsiz olduğu belirtilirken aile, çevredeki vatandaşlardan Batuhan'ı gören veya herhangi bir bilgiye sahip olanların en yakın polis merkeziyle iletişime geçmelerini istemişti.

YAĞMURDAN KORUNMAK İÇİN GİRMİŞ

Acılı aile, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı programına da kayıp ihbarında bulunmuştu.

Olayın üzerinden çok geçmeden müjde geldi. Programın sunucusu Anlı haberi canlı yayında duyurdu. Açıklamasına göre Minik Batuhan sabahın erken saatlerinde yağmurdan korunmak için camiye girmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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