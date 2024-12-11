Yandaşlar Harekete Geçti! Muhalefete 'Suriye' Üstünden 'Gözdağı': 'İçimizdeki Adamlarını Yargılayalım'

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi AKP cephesinde sevinçle karşılandı. İktidara yakın yazarlar da sosyal medya hesaplarından art arda dikkat çeken paylaşımlar yapmaya başladı. Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, "Zalim Esad'ı yargılayamıyorsak, içimizdeki adamlarını yargılayalım" dedi.

Likoğlu bunun yanında, Saadet Partisi’nin eski genel başkanlarından Mustafa Kamalak’ın yaptığı Suriye değerlendirmesini de alıntılayarak, “Bunları Esad'ın işlediği insanlık suçlarının ortağı olarak yargılamak gerekiyor. İnsanlık Rejimin cezaevlerindeki vahşeti konuşurken, bu Moskova kaçkını Zalimoğlu zalim Esad'a mektup yazıyor. Bir de utanmadan 10 Aralık imzası atıyor” ifadelerini kullandı.

Likoğlu'nun paylaşımına destek gecikmedi. Likoğlu’nun sözlerini alıntılayan eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner, “Katılıyorum” dedi.

Likoğlu ve Metiner'in bu paylaşımları Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden iç muhalefete yönelik 'gözdağı' olarak yorumlandı.

Kaynak: Gerçek Gündem