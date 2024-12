Eski AKP'li Vekil Orhan Miroğlu'ndan Skandal Paylaşım! Suriye Dedi, Çin Çıktı: Kendisini Öyle Sözlerle Savundu ki...

Eski AKP Milletvekili Orhan Miroğlu, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine geri döndüğünü iddia ettiği bir fotoğrafı sosyal medya platformu X hesabından paylaştı. Miroğlu, paylaşımına şu notu düştü:

"Mahşer gibi! Suriyeliler Cilvegözü sınır kapısında! Bu özlenen bir ülkeye geri dönüşün heyecanı değil sadece ve olamaz! Bu eşi benzeri görülmemiş bir devrim anı! Bir milletin kabustan uyanması! Hafızanın dile gelmesi! Bu sınır kapısı geçilebilirse, kayıplar, imi timi belirsizler aranacak, hiç değilse bir mezar hakkı için!"

Miroğlu'nun paylaşımından kısa bir süre sonra fotoğrafın Çin’de çekildiği ve Türkiye'deki sınırı kapısı ile ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

KENDİSİNİ SAVUNDUĞU SÖZLERİ 'PES' DEDİRTTİ

Miroğlu söz konusu fotoğraf üzerine yeni bir paylaşımda bulunarak, "Az önceki paylaşımımda kullandığım bir fotoğrafın Cilvegözü sınır kapısına ait olmadığını söyledi bazı dostlar" dedi ve şöyle devam etti:

"Bilemem, güvendiğim bir gazetecinin paylaşımından buldum, bulmak için de hiç aramadım inanın.

Ama bulunca da bana düşündürdükleri üstüne yazdığım o cümleler oldu. Arayan dostlara teşekkür ettim , ama üstüne yazdıklarım o kadar gerçek ki silsem ne olur silmesem ne olur dedim ve silmedim.

O gerçeğin başında da Şam’da insanların cezaevleri önünde ve mahşeri kalabalıklar halinde aradıkları geliyor! Ellerinde duvarları kırmak için balyozlar ve yolu bulabilmek için projeler, 53 yıla yayılmış mahkumlar listesi var! Bu mahşer değil de nedir?

Bunlar mı algı, ey kod adıyla yaşayan ve paylaşımlarımızın altına hakaretler, küfürler döşeyen isimsiz yaratıklar?! Gerçeğe meraklı olanlar her nasılsa tedavüle girmiş bu türden fotoğraflara değil, cezaevlerinden kurtarılan gerçek insan fotoğraflarına bakabilirler.

O fotoğraflarda, on binlerce Suriyelinin kayıp olduğunu, on binlerce Suriyelinin on yıllar boyunca Esat’ın toplama kamplarından farksız cezaevlerinde zamandan ve gerçeklikten habersiz yaşadıklarını, hafızalarını kaybettikleri, o cehennemde doğan çocukların ise ağacı, kuşu, kelebeği, güneşi , yağmuru bilmeden büyüdükleri , Uluslararası Af Örgütüne göre ise 15 bininin bu cezaevlerinin hemen yanındaki toplu mezarlara gömüldüklerini görebilirler."