Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı

İSTİKBAL MOBİLYA'NIN DA SATILMASI BEKLENİYOR

TMSF'nin portföyünde bulunan bir diğer önemli mobilya markası olan İstikbal Mobilya'nın da önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor. Her iki marka da daha önce Boydak Holding çatısı altında faaliyet göstermekteydi. Ancak holdingin FETÖ bağlantıları nedeniyle el konulmasının ardından, şirketler kayyum yönetimine geçmiş ve daha sonra TMSF’ye devredilerek Hazine bünyesine alınmıştı.