Türkiye'nin Ünlü Mobilya Markası Satılıyor: Dev Marka İçin Geri Sayım Başladı
Türkiye’nin önde gelen ünlü mobilya markalarından Bellona, TMSF tarafından bugün satışa çıkarılıyor. Tüm hisselerin devri için düzenlenen ihalede başvurular bugün saat 16:30’a kadar kabul edilecek. Yeni sahibin ise 6 Mayıs’ta açıklanması planlanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin satışını resmi olarak 13 Nisan tarihli Resmi Gazete ilanıyla duyurmuştu. İhaleye katılmak isteyenler için belirlenen muhammen bedel 7 milyar TL olurken, başvuru için 350 milyon TL teminat yatırılması gerekiyor.
İhale şartnamesi 200 bin TL’ye, tesis ziyareti ve veri inceleme ücreti ise 500 bin TL’ye temin edilebilecek. Satış sürecinin finali, 6 Mayıs saat 10:00’da İstanbul Esentepe’deki TMSF binasında gerçekleşecek ihale ile tamamlanacak.
İSTİKBAL MOBİLYA'NIN DA SATILMASI BEKLENİYOR
TMSF'nin portföyünde bulunan bir diğer önemli mobilya markası olan İstikbal Mobilya'nın da önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor. Her iki marka da daha önce Boydak Holding çatısı altında faaliyet göstermekteydi. Ancak holdingin FETÖ bağlantıları nedeniyle el konulmasının ardından, şirketler kayyum yönetimine geçmiş ve daha sonra TMSF’ye devredilerek Hazine bünyesine alınmıştı.