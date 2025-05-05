Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Çin'den Türkiye'ye ithal edilen ayakkabı ve mutfak eşyası ürünlerinde kanserojen maddelerin bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Söz konusu ürünlerin sağlık açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, Ticaret Bakanlığı ile temasa geçerek, sıkı denetimler ve yasal düzenlemeler talep etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle uygun fiyatlarıyla ilgi gören Çin menşeli ürünlerdeki tehlikeler ortaya çıktı. Ayakkabılar ve mutfak eşyalarında yüksek oranda kanserojen ve alerjen riski taşıyan kimyasal maddeler bulunduğu öne sürüldü. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, son dönemde Türkiye'ye 7-8 milyon çift ayakkabı siparişi verildiğini ve bunların sağlıksız olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini açıkladı.
FİYATLA İLGİSİ OLMAYAN ÜRÜNLER
Berke İçten, özellikle Uzak Doğu menşeli, yoğun satış yapan bir e-ticaret sitesinin Türkiye’deki ayakkabı sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı. İçten, "Bakanlıkla birlikte gümrüksüz alışveriş limitini 150 Euro'dan 30 Euro'ya düşürdük. Ancak ilanlardaki ürünle gelen ürün arasında büyük farklar var. Gelen ürünler, test edilmeden ve gümrük işlemine tabi tutulmadan tüketiciye ulaşıyor" şeklinde konuştu.
YERLİ ÜRETİMİ TEHDİT EDEN İTHALAT ARTIŞI
2024 yılında, Türkiye’ye 76 milyon çift ayakkabı ithalatının 7-8 milyon çiftinin bu e-ticaret platformları aracılığıyla Çin'den yapıldığını belirten İçten, ithalatın her geçen yıl arttığını ifade etti. "Kanserojen ve alerjen riski taşıyan ayakkabılarla ilgili endişelerimizi bakanlıkla paylaşıyoruz. Bu platformların Türkiye’de bir muhataplarının olması gerekir. Ürünler kategori kategori test edilip, uygunsuz olanlar satışa sunulmamalıdır" dedi.
İTHALAT ARTIŞI, İHRACATI GERİDE BIRAKTI
İçten, ayakkabı sektöründeki istihdamın 2021-2022 yıllarında 380 bin civarında olduğunu, ancak bu yıl 250 binin altına düştüğünü belirtti. "İthalat, yıllar sonra ihracatı geçti. İhracatımız 1,2 milyar dolar seviyelerinde kalırken, ithalat geçen yıl 1,7 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, Çin'den ithal edilen ve denetimden geçmeyen ürünlerin de ciddi tehlikeler taşıdığına dikkat çekti. Özger, "Elektrikli küçük mutfak eşyaları, blenderlar, robotlar ve su ısıtıcıları gibi ürünler, ilk kullanımda çöpe gitmektedir. Sıkı tedbirler alınarak yerli sanayicinin korunması gerekmektedir" dedi.