Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor

İTHALAT ARTIŞI, İHRACATI GERİDE BIRAKTI

İçten, ayakkabı sektöründeki istihdamın 2021-2022 yıllarında 380 bin civarında olduğunu, ancak bu yıl 250 binin altına düştüğünü belirtti. "İthalat, yıllar sonra ihracatı geçti. İhracatımız 1,2 milyar dolar seviyelerinde kalırken, ithalat geçen yıl 1,7 milyar dolara yükseldi" ifadelerini kullandı.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger, Çin'den ithal edilen ve denetimden geçmeyen ürünlerin de ciddi tehlikeler taşıdığına dikkat çekti. Özger, "Elektrikli küçük mutfak eşyaları, blenderlar, robotlar ve su ısıtıcıları gibi ürünler, ilk kullanımda çöpe gitmektedir. Sıkı tedbirler alınarak yerli sanayicinin korunması gerekmektedir" dedi.