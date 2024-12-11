İsrail Suriye'yi Vuruyor, Son 48 Saatte 480 Hava Saldırısı

Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı grupların başta başkent Şam olmak üzere Suriye'de iktidarı ele geçirmesinin ardından ülke genelinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ülke içindeki kimyasal silahların varlığı tartışılırken, İsrail'in Suriye'ye dönük başlattığı işgal ve hava saldırıları da sürüyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) ise terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki bölgelerde ilerleyişini sürdürüyor.

11.20 ESAD İADE Mİ EDİLECEK?

Suriye'de iktidarını cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplara bırakarak Rusya'ya sığınan Beşar Esad hakkında dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı yardımcısı Ryabkov, Esad iade mi edilecek sorusuna "Uluslararası Ceza Mahkemesi üyesi olmadıkları" yanıtı verdi.

09.35 48 SAATTE 480 SALDIRI

İsrail ordusu Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin devrilmesinden sonra son 48 saatte Suriye'deki stratejik askeri hedeflere yaklaşık 480 saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Ordu 15 geminin demirli olduğu El Bayda ve Lazkiye kentindeki limanların vurulduğunu doğruladı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir görüntülü açıklamada, Şam'ı ele geçiren Suriyeli muhalifleri "Esad'ın izinden gidip İran'ın ülkeye yerleşmesine izin vermeyin" sözleriyle açık şekilde tehdit etti.

Netanyahu, "Eğer rejim İran'ın Suriye'de kendisine yer bulmasına ya da İran silahlarının Hizbullah'a iletilmesine izin verirse ya da bize saldırırsa, güçlü bir yanıt veririz ve bedeli ağır olur" dedi. Netanyahu, "Önceki rejimin başına gelenler bu seferkinin de başına gelir" ifadelerini kullandı.

09.00 KİMYASAL SİLAH TARTIŞMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Suriye içinde iktidarı ele geçirenler, her şeyden önce kontrol ettikleri bölgelerde buldukları kimyasal silahları güvence altına almak ve imha etmekle yükümlüdür" şeklinde konuştu.

Suriye'de kimyasal silah stoklarının olmasının "kuvvetle muhtemel" olduğuna dile getiren Miller, "Elbette henüz bunların tam envanterine sahip olmayabilirler. Şam'ı sadece birkaç gündür kontrol ediyorlar" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA