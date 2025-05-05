Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı

EN FAZLA TERCİH EDİLEN İKİ HİSSE: TÜPRAŞ VE THY

Araştırma sonuçlarına göre yatırımcı sayısı bakımından zirvede yer alan iki şirket Tüpraş ve Türk Hava Yolları oldu. Tüpraş 1 milyon 174 bin 650 yatırımcı ile listenin başında yer alırken, Türk Hava Yolları 1 milyon 20 bin 810 yatırımcı ile ikinci sırada yer aldı.