Borsa İstanbul’da En Çok Tercih Edilen Hisseler Açıklandı: 2 Şirket 1 Milyon Yatırımcıyı Aştı
Borsa İstanbul’da yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği hisse senetleri belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Fintables tarafından BIST 100 endeksinde işlem gören şirketler baz alınarak hazırlanan çalışmaya göre, yalnızca iki şirketin hisse senedi 1 milyon yatırımcı barajını aşmayı başardı. Öte yandan, BIST 100 endeksi 28 Nisan - 2 Mayıs 2025 haftasında yüzde 2,81 oranında geriledi.
İLK 20’DE DİKKAT ÇEKEN ŞİRKETLER
Araştırmada yatırımcı sayısına göre öne çıkan ilk 20 şirket şu şekilde sıralandı:
FORD OTOMOTİV 281 BİN YATIRIMCIYI AŞTI
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): 281 bin 953
ENERJİSA 287 BİN YATIRIMCIYA ULAŞTI
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA): 287 bin 487
ZORLU ENERJİ 298 BİN YATIRIMCI İLE LİSTEDE
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN): 298 bin 41
AGROTECH 299 BİN YATIRIMCI İLE YÜKSELDİ
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT): 299 bin 125
DOĞUŞ OTOMOTİV 306 BİN YATIRIMCIYA ERİŞTİ
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS): 306 bin 809
KONTROLMATİK 344 BİN YATIRIMCIYI AŞTI
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR): 344 bin 243
TAB GIDA 360 BİN YATIRIMCIYA ULAŞTI
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD): 360 bin 373
PEGASUS 371 BİN YATIRIMCI TARAFINDAN TERCİH EDİLDİ
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (PGSUS): 371 bin 127
ASTOR ENERJİ 381 BİN YATIRIMCI İLE ÖNE ÇIKTI
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR): 381 bin 154
KOÇ HOLDİNG 451 BİN YATIRIMCIYI GEÇTİ
Koç Holding A.Ş. (KCHOL): 451 bin 593
REEDER 451 BİN YATIRIMCIYA ULAŞTI
Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR): 451 bin 933
ALTINAY SAVUNMA 466 BİN YATIRIMCI İLE YÜKSELDİ
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. (ALTNY): 466 bin 695
ERDEMİR 505 BİN YATIRIMCIYA ULAŞTI
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL): 505 bin 445
HEKTAŞ 520 BİN YATIRIMCIYI AŞTI
Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS): 520 bin 205
ASELSAN 547 BİN YATIRIMCI TARAFINDAN TERCİH EDİLDİ
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS): 547 bin 887
İŞ BANKASI 582 BİN YATIRIMCIYA ULAŞTI
Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR): 582 bin 865
ŞİŞECAM 641 BİN YATIRIMCIYI GEÇTİ
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE): 641 bin 745
SASA 694 BİN YATIRIMCI İLE İLK ÜÇTE
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA): 694 bin 804
TÜRK HAVA YOLLARI 1 MİLYON YATIRIMCIYI AŞTI
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO): 1 milyon 20 bin 810
TÜPRAŞ 1 MİLYON 174 BİN YATIRIMCI İLE ZİRVEDE
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): 1 milyon 174 bin 650
EN FAZLA TERCİH EDİLEN İKİ HİSSE: TÜPRAŞ VE THY
Araştırma sonuçlarına göre yatırımcı sayısı bakımından zirvede yer alan iki şirket Tüpraş ve Türk Hava Yolları oldu. Tüpraş 1 milyon 174 bin 650 yatırımcı ile listenin başında yer alırken, Türk Hava Yolları 1 milyon 20 bin 810 yatırımcı ile ikinci sırada yer aldı.