Mert Başaran: Rekor Kazandıracak

KONFORU ERTELEYEREK TASARRUF ETME ÖNERİSİ

Araç alımı konusunda da benzer bir yaklaşımı savunan Mert Başaran, “Beğendiğim bir arabayı hemen almak yerine, 5 yıl ertelerim. 5 yıl sonra o araba aynı araba olacak, biraz yaşlanmış olur ama ben de yaşlanıyorum. Bugün o parayı başka bir yatırım aracına koyarım, 5 yıl sonra hem arabayı alırım hem de belki üzerine bir daire sahibi olurum. Konforu ertelemek en sevdiğim şey” açıklamasında bulundu.