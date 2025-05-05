Mert Başaran: Rekor Kazandıracak
Yüksek seyreden ev ve araç fiyatları, mülk ve otomobil sahibi olmak isteyenlerin planlarını zorlarken, Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Başaran, yeni konut ve araçlara ulaşmanın güçleştiği bu dönemde “Ben her şeyin eskisini seviyorum” diyerek eski mülk ve araçlara yönelmenin avantajlarına işaret etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahibi olmayı planlayanların yeni binalarda karşılaştığı yüksek fiyatlara karşılık, eski konutlar kentsel dönüşüm potansiyeliyle öne çıkıyor. Erzurum’da bir izleyicinin, Yenişehir bölgesinde kentsel dönüşüme giren bir bölgede 45 yıllık ve 1 milyon 500 bin TL değerindeki daireye ilişkin sorusunu yanıtlayan Mert Başaran, “Eğer bu fiyata mantıklı bir kira getirisi sağlanabiliyorsa düşünülebilir” dedi.
Mert Başaran, “Eski ev aldığınızda aslında arsa payı almış oluyorsunuz. Kentsel dönüşümle ileride bu evi uygun maliyetlerle yenileyebilirsiniz. Kira getirisi ve arsa payı uygunsa mantıklı bir yatırım olur” ifadelerini kullandı.
YENİ ALINAN HER ŞEY HIZLA ESKİYOR
Mert Başaran, yeni konut ve araçların kısa sürede değer kaybettiğini vurgulayarak, “Bir şeyi yeni aldığınızda hızla eskiyor. Ben bu değer kaybına neden katlanayım?” dedi. Özellikle yeni konut alımının bütçeleri zorladığını belirten Başaran, bu nedenle eski konutların daha makul bir alternatif sunduğunu dile getirdi.
KONFORU ERTELEYEREK TASARRUF ETME ÖNERİSİ
Araç alımı konusunda da benzer bir yaklaşımı savunan Mert Başaran, “Beğendiğim bir arabayı hemen almak yerine, 5 yıl ertelerim. 5 yıl sonra o araba aynı araba olacak, biraz yaşlanmış olur ama ben de yaşlanıyorum. Bugün o parayı başka bir yatırım aracına koyarım, 5 yıl sonra hem arabayı alırım hem de belki üzerine bir daire sahibi olurum. Konforu ertelemek en sevdiğim şey” açıklamasında bulundu.