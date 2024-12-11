ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye Geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'yi ziyaret edecek. Blinken'ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşeceği öğrenildi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye Geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13 Aralık Cuma cuma günü Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Blinken, cuma günü gerçekleştireceği ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Görüşmede Hakan Fidan ile Blinken'ın Suriye'deki yeni dönemi ele alması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

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