Yeni Trafik Kuralları Geliyor: Araba Kullanan Herkes İçin Geçerli! Bunu Yapan Sürücü Yandı

RASTGELE ATEŞ EDENLERE AĞIR CEZA

Yasa teklifinde silah kullanımıyla ilgili cezalar da sertleşiyor. Özellikle yerleşim yerlerinde rastgele ateş eden veya patlayıcı kullanan kişilere verilecek cezaların alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Bu düzenleme ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor.

KURUSIKI SİLAHLAR DA SUÇ SAYILACAK

Bugüne kadar çoğu zaman ceza kapsamı dışında kalan ses ve gaz fişeği atan kurusıkı silahlar da yeni düzenlemeyle suç kapsamına alınacak. Bu tür silahlarla meskun mahalde ateş açan kişilere 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası uygulanacak. Ayrıca düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi organizasyonlarda silahla ateş edilmesi durumunda cezalar yarıdan bir kata kadar artırılacak.