Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi

Uzmanlar, bu dönemde hem lezzet hem de tazelik açısından bazı balıkların öne çıktığını vurguladı.

MEVSİMİN ÖNE ÇIKANLARI

Balıkçılar, özellikle levrek ve çipuranın Mayıs ayında ideal tüketim döneminde olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra, kalkan ve mercan gibi mevsim geçişine uygun balıklar da tezgâhlarda sıklıkla yerini alıyor. Beslenme uzmanları, bu balıkların omega-3 bakımından zengin olduğunu ve haftada en az iki kez tüketilmesini öneriyor.