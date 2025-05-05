Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
Havaların ısınmasıyla birlikte denizlerdeki hareketlilik artarken, Mayıs ayında sofralarda tercih edilebilecek balık türleri netleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, bu dönemde hem lezzet hem de tazelik açısından bazı balıkların öne çıktığını vurguladı.
MEVSİMİN ÖNE ÇIKANLARI
Balıkçılar, özellikle levrek ve çipuranın Mayıs ayında ideal tüketim döneminde olduğunu ifade ediyor. Bunun yanı sıra, kalkan ve mercan gibi mevsim geçişine uygun balıklar da tezgâhlarda sıklıkla yerini alıyor. Beslenme uzmanları, bu balıkların omega-3 bakımından zengin olduğunu ve haftada en az iki kez tüketilmesini öneriyor.
PALAMUT VE LÜFER SEZON DIŞI KALDI
Palamut ve lüfer gibi soğuk su balıkları ise sezon dışında olduğu için bu dönemde tüketilmesi önerilmiyor. Özellikle kalkan balığının, bu mevsimde hem yağ oranı hem de aromasıyla dikkat çektiği belirtiliyor.
MAYIS AYINDA TERCİH EDİLEBİLECEK BALIKLAR
Mayıs ayında balık tüketmek isteyenler için öne çıkan türler şöyle sıralanıyor: levrek, çipura, kalkan, mercan, barbun ve iskorpit. Bu balıklar, doğru pişirme yöntemleri kullanıldığında hem sağlıklı hem de lezzetli sofralar hazırlama imkânı sunuyor.