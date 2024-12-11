Eğitim Uçağı Kazası Can Almıştı! Acılı Baba: Uçağın Bakımları Yapılmamış

Antalya'da 2019 yılında meydana gelen uçak kazasında 21 yaşındaki Ataberk Gökmen hayatını kaybetmişti. Gökmen'in acılı babası, kazanın ihmal sonucu meydana geldiğini ifade etti. Baba Ahmet Gökmen, evlat acısının dinmediğini belirterek, "Firma tarafından uçağın bakımlarının yapılmadığı ortaya çıktı" dedi.

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Eğitim Uçağı Kazası Can Almıştı! Acılı Baba: Uçağın Bakımları Yapılmamış

10 Haziran 2019 tarihinde Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkisinde içinde 3 kişinin bulunduğu Side Sivil Havacılık firmasına ait TC-DBO tescilli C-172 P tipi eğitim uçağı düşmüştü. Uçağın içinde bulanan 3 kişiden üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ataberk Gökmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Çorlu'da yaşayan Ataberk'in babası Ahmet Gökmen, oğlunun acısının 5 buçuk yıldır taze olduğunu ve uçak kazasıyla ilgili hukuki mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Eğitim Uçağı Kazası Can Almıştı! Acılı Baba: Uçağın Bakımları Yapılmamış - Resim : 1

Olayı televizyondan öğrendiğini söyleyen Ahmet Gökmen, "Oğlum Ataberk 21 yaşındaydı, İstanbul Bilgi Üniversitesinde Havacılık Bölümü okuyordu. 4. sınıfa geçmişti, pilot olmak istiyordu. Derslerinde, sosyal yaşamında başarılıydı. Oğlum demo uçuşları olan bir firma nezaretinde uçuşa çıkmıştı. Uçak kalkışa geçerken kaza yapmış ve biz de bu olayı televizyon kanallarından öğrendik" dedi.

Eğitim Uçağı Kazası Can Almıştı! Acılı Baba: Uçağın Bakımları Yapılmamış - Resim : 2

RAPORDA KANITLANDI

Uçağın bakımlarının yapılmadığını belirten Gökmen şöyle konuştu:

"Fakat ilgili firma tarafından uçağın bakımlarının yapılmadığı ortaya çıktı. Buna tam anlamıyla disiplinsizlik de eklenebilir. Daha sonra ben kaza raporuna ulaştım. Kaza raporunda, uçak yakıtının incelenmediği hatta imha edildiği yazılmış. Bu uçağın bakımlarının olmaması, kaza raporunda eksik olduğu görülmüştür. Sürecin adli boyutu şu an devam ediyor.

Eğitim Uçağı Kazası Can Almıştı! Acılı Baba: Uçağın Bakımları Yapılmamış - Resim : 3

Ben de halkımızın bilinçlenmesi açısından şu çağrıda bulunmak istiyorum. Çocuklarını basit firmalara teslim etmesinler. Mutlaka ve mutlaka araştırılmalıdır. Ben evladımı hiçbir şekilde geri getiremeyeceğim fakat bu ülkenin evlatları çok kıymetli çok değerli. Böyle merdiven altı firmaların hayatı katletmemesi için mücadelemi sürdüreceğim. Evladımın acısı halen dinmedi. Her gün mezara gidip oğlumu anıyorum. O gün eğitim uçuşlarına izin yokmuş, bu uçağı neden uçurmuşlar soruyorum? Ben o belgeyi görseydim, oğlumu göndermezdim."

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Kaynak: İHA

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