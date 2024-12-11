Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Belediyeleri Silkeleyin' Talimatına Mansur Yavaş'tan Yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermiş ve "Kendilerini daha kararlı bir şekilde silkelemende fayda var" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt geldi. Yavaş, "Belediyeler direkt halka temas eden kuruluşlar olduğu için aslında halkı silkelemek istiyorlar. Bize hiçbir şey olmaz. Borcumuzu öderiz ama adil olmak lazım" dedi.

NE OLMUŞTU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'en borçlu 5 belediye'yi açıklamıştı. Işıkhan'ın paylaştığı belediyeler arasında Ankara, İzmir, İstanbul ve Adana Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi yer alıyordu. Bu belediyelerin ortak özelliği ise CHP'li belediyeler olmasıydı.

Bakan Işıkhan'ın bu açıklaması siyasette bir kez daha belediyeler tartışmasının fitilini ateşlemişti. Bakan Işıkhan'a CHP cephesinden de yanıt gecikmemişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Eğer iktidar SGK'nin vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor olsaydı, 2023 yılı sonunda 540 milyar lirayı bulan, son aylarda 750 milyar liraya ulaştığını tahmin ettiğimiz tüm alacaklarının üzerine giderdi. Eğer iktidar gerçekten SGK'nin alacaklarını tahsil etmek istiyorsa, belediyelerden önce, bugüne kadar borcunu açıklamayan başta yandaş şirketlerin oluşturduğu yüzde 88'lik oranının üzerine gitmeyi neden düşünmedi?" demişti.

Açıklanan SGK prim borçlarının belediyelere değil, belediye iştiraklerine ait olduğunu kaydeden Zeybek, "CHP'li belediyelerin almış olduğu Hazine paylarından, zaten doğrudan kaynağından kesinti yapılmaktadır. İktidarın SGK'ye belli bir miktarın üzerinde vergi borcu ve SGK borcu olan firmaları açıklamasını istiyoruz. Bu liste açıklandığında hangi kamu kuruluşlarının, hangi yandaş şirketlerin, kimlerin SGK'ye ne kadar borcu olacağı açıkça ortaya çıkacak" ifadesini kullanmıştı.

CHP'li Zeybek, 2019'daki seçimlerden hemen sonra İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Mersin'i 5 milyar 340 milyon dolar borçla devraldıklarını ve borçların 2 milyar 618 milyon dolara düştüğünü söylemişti.

Zeybek, iktidara şu soruları sormuştu:

"En borçlu 5 CHP'li belediyeyi açıkladınız. En borçlu 5 AK Partili, MHP'li ya da diğer partiler tarafından yönetilen belediyelerin borçlarını açıklamayı neden düşünmüyorsunuz?

Devletten en çok ihale alan şirketlerin borçlarını neden açıklamıyorsunuz?"

Belediyelerin SGK borçları tartışması henüz kapanmamışken Bakan Işıkhan'dan 1 Eylül'de bir açıklama daha gelmiş ve 96 milyar liralık borçların seçim sonrası iki ayda 120 milyar liraya yükseldiğini söylemişti.

Son olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a belediyelerin SGK borçlarına yönelik talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "'Açık artırma' usulüyle asgari ücret açıklayan muhalefeti de, ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa, SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var" demişti.

Kaynak: ANKA