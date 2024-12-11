Muğla'da Kan Donduran Vahşet: Köpeğin Anüsüne Tüfek Sokup Ateşlemişler!

Muğla'daki hayvan katliamı kan dondurdu. Bir köpek anüsüne tüfek sokularak canice katledildi.

Olay Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi’nde meydana geldi. Sokakta vatandaşların ve esnafın baktığı sokak köpeği dün gece yarısı vuruldu.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyeleri sokak köpeğini Bodrum Hayvan Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

RÖNTGENDE ORTAYA ÇIKTI

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Üyesi Servet Sirmen köpeğin nasıl öldürüldüğünü anlattı. Sirmen, köpeğin anüsüne tüfek sokularak ateş edildiğini ifade etti.

Sirmen şöyle konuştu:

“Röntgende tek kurşun görülüyordu, veteriner hekimler yaraya müdahale etmek ve tüylerini tıraşlamak istediğinde vücutta yara izi bulunamadı. Bu kez yapılan detaylı muayenede havalı tüfeğin köpeğin anüsünü sokarak ateş edildiği ve kolonun parçalanması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Aklımız durdu, bir insanın bir canlıya böyle bir eziyet ederek zarar vermesine anlam veremiyoruz. Bu bir canlıya öldürerek zarar vermenin dışında başka bir şey, bu ruh halini taşıyan insanlar ne yazık ki şu anda aramızda dolaşıyor, bunu yapanın yakalanması için adli makamlara başvurumuzu yaptık.”

Kaynak: Sözcü