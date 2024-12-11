Esad'ın İşkence Kamplarından Kurtulanlar Vahşeti Anlattı: 'Ölmeyi İstedim...'

Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) öncülüğündeki grupların Şam’a girmesinin ardından Beşar Esad yönetimi devrilirken, hapishanelerdeki binlerce mahkum serbest bırakıldı. Esad’ın düşmesiyle, işkence kampı da denilebilecek cezaevlerindeki mahkumlar serbest kalmalarının ardından yaşadıklarını anlattı.

VoA’da yer alan habere göre, bir mahkum, "Sırf bu işkenceden kurtulmak için ölmeyi diledim. Bugüne kadar anlatamayacağım pek çok şey yaptılar" ifadelerini kullandı.

Suriye’de Esad’ın askerleri tarafından 13 yıl önce tutuklanan 55 yaşındaki kuzenini bulma görevinde olan Enver Etneş, bir daha kendisinden haber alamadı. Etneş, “Hayatta mı bilmiyorum. Sabah 7'de camiye gittim ve sonra hapishane hapishane dolaşıp arama yaptım. Şimdiye kadar dokuz cezaevi. Hangi hapishanede olduğunu bile bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

KORKUNÇ DETAYLAR...

Beşir Mansur isimli kişi ise, Esad’ın hapishanelerinden sağ çıkmayı başaran şanslı kişilerden biri oldu. Mansur, yaşadığı işkenceleri şöyle anlattı:

“Karın bölgemde elektrikli bir çubuk kullandılar ve kafamı kırbaçladılar. Tırnaklarımı söktüler ve vücudumu sigarayla yaktılar. Sırf bu işkenceden kurtulmak için ölmeyi diledim. Bugüne kadar anlatamayacağım pek çok şey yaptılar. Suçumuz neydi?”

İşkencenin en ağırını kaldırıldığı hastanede yaşadığını aktaran Mansur, “Hastanedeki son gün ellerimdeki ve ayaklarımdaki kelepçeleri çıkardılar ve bacaklarımı hareket ettirmemi istediler” diyen Mansur, şöyle konuştu: “Bacaklarımı ve ellerimi hareket ettirmeye çalıştım ama yapamadım. Vücudumun tek bir parçasını bile hareket ettiremiyordum. Ağlamaya başladım ve beni öldürmeleri için yalvardım çünkü felçli yaşamak istemiyordum. Benden her şeyimi aldılar, hayatımı ve geleceğimi çaldılar” dedi.