Terör Örgütü PKK/YPG'den Dronlu Saldırı, TRT Haber Ekibinin Aracı da Vuruldu

Terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği dronlu saldırı esnasından bölgede canlı yayında olan TRT Haber ekibinin aracı da hasar aldı. Gazeteciler saldırıda herhangi bir yara almazken araçta maddi hasar oluştu.

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Terör Örgütü PKK/YPG'den Dronlu Saldırı, TRT Haber Ekibinin Aracı da Vuruldu

Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonları devam ediyor.

TRT HABER'İN ARACI VURULDU

SMO'nun terör örgütünden aldığı bölgede haber takibinde olan TRT Haber ekibinin olduğu bölgeye terör örgütü PKK/YPG tarafından dronlu saldırı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında gazeteciler yara almazken araçta büyük hasar meydana geldi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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