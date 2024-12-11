Terör Örgütü PKK/YPG'den Dronlu Saldırı, TRT Haber Ekibinin Aracı da Vuruldu
Terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği dronlu saldırı esnasından bölgede canlı yayında olan TRT Haber ekibinin aracı da hasar aldı. Gazeteciler saldırıda herhangi bir yara almazken araçta maddi hasar oluştu.
Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonları devam ediyor.
TRT HABER'İN ARACI VURULDU
SMO'nun terör örgütünden aldığı bölgede haber takibinde olan TRT Haber ekibinin olduğu bölgeye terör örgütü PKK/YPG tarafından dronlu saldırı düzenlendi.
Teröristlerin saldırısında gazeteciler yara almazken araçta büyük hasar meydana geldi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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