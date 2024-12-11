Terör Örgütü PKK/YPG'den Dronlu Saldırı, TRT Haber Ekibinin Aracı da Vuruldu

Suriye'nin kuzeyinde Suriye Milli Ordusu'nun terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelere yönelik operasyonları devam ediyor.

TRT HABER'İN ARACI VURULDU

SMO'nun terör örgütünden aldığı bölgede haber takibinde olan TRT Haber ekibinin olduğu bölgeye terör örgütü PKK/YPG tarafından dronlu saldırı düzenlendi.

Teröristlerin saldırısında gazeteciler yara almazken araçta büyük hasar meydana geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem