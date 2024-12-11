Diyarbakır'da Adrese Teslim İhale: PTT'nin Dev Arazisi Kimseye Duyurulmadan Dip Fiyata Satıldı

Diyarbakır’da kentin en kıymetli arazisi olan PTT Genel Müdürlüğü'ne ait arazinin 700 milyon liraya satıldığı belirlendi. Güncel değeri 2 milyar lira olan arazinin sahibi Diyarbakırlı iş insanı CABA İnşaatın sahibi Cahit Balyan oldu.

Metrekare birim fiyatının gerçek değerinin 50 bin lira olduğu PTT arsasının metrekaresi bu satışla 20 bin liraya denk geldi.

GAZETE DAĞITILMADI

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, ihale ilanının ulusal çapta yayın yapan en az 100 bin tirajlı bir gazeteye verilmesi gerekirken yerel bir gazeteye verildiği tespit edildi. Ayrıca o gazetenin baskısının matbaadan hiç çıkarılmayıp dağıtımı yapılmadan toplatıldığı, şeffaf rekabet ortamının daraltılarak adrese teslim ihale ilanıyla satışın gerçekleştiği bildirildi.

GAYRI RESMİ 3 ORTAK DAHA VAR

Arazi için iş insanları Bahattin Demircan, Eşref Keleş ve Osman Torun’un da ihaleye girip teklif verdikleri, “İş bitirme yeterlilikleri olmadığı” gerekçesiyle ihaleyi alamadıkları, ancak bu satışın resmi olarak CABA’ya yapıldığı ve kendilerinin de gayrı resmi ortak oldukları ileri sürüldü.

ŞARTNAME NASIL HAZIRLANDI?

İhalenin 262 bin metrekare iş bitirme şartıyla ihaleyi alacak olan firmanın yeterliliğine göre teknik şartnamenin düzenlenerek adrese teslim yapıldığı ileri sürüldü. Bu yeterliliğe sahip olan CABA’nın iş bitirmesine göre ihaleyi aldığı öğrenildi.

Geçen yılda kat karşılığı Satışı yapılan ancak tepkiler üzerine iptal edilen AVM, konut, plaza ve yaşam merkezi imarlı arazinin yüzde 25’nin PTT’ye, yüzde 75’inin CABA’ye verilecek şekilde satışın yapıldığı bildirildi. Ancak Diyarbakır’da konut ve ticari imarlı araziler yüzde 50+50 kat karşılığı veriliyor.

Kaynak: Sözcü