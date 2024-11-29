Denize Sıfır Arazi 7 Günlük Şirkete Gitti! İhale Yine AKP’li Kardeşlerin...

Yıllardır iktidarın ihale usulsüzlüğü ve adaletsiz dağıtımı sık sık gündeme gelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Daire Başkanlığı, İzmir Mavişehir’de TOKİ’ye ait denize sıfır 21 bin 432 metrekare büyüklüğündeki rekreasyon alanının ikinci kez satışını yaptı.

Cumhuriyet'ten Yusuf Körükmez'in haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de dahil olduğu ihaleyi AKP’de daha önce yöneticilik yapan Niyazi Memur ve Sabri Memur kardeşlere ait Samus Turizm Organizasyon 508 milyon TL ile aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

BAŞKAN TUGAY: SİSTEMATİK PLAN YAPILMIŞ

AKP’li kardeşlerin şirketi Samus Turizm Organizasyon AŞ’nin, ihaleden yedi gün önce 20 Kasım 2024’te kurulduğu ortaya çıktı. Geçmişte açılan davalar sonucu değiştirilen planların iptal edilmesiyle “plansız” notuyla satılan alan için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Geriye bakınca böyle bir sistematik plan dahilinde yapılmış bir hareket olduğunu anlıyorum. Tabii buna bizim itirazımız olacak. Öncelikle hukuki olarak itirazımızı yapacağız. Dava açacağız” diye konuştu.

Kaynak: Cumhuriyet