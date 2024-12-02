Milli Emlak'tan Bir Asgari Ücret Parasına Tapu Fırsatı! 17 Bin Lirası Olan Merkezi Yerde Arsa Sahibi Olacak
Konut ve arsa sahibi olma hayali kuranlar için Milli Emlak’tan önemli bir duyuru geldi. Aralık 2024 itibarıyla, 17.000 TL’den başlayan fiyatlarla arsa satışları başladı. İhale usulüyle gerçekleşecek satışlar, merkezi lokasyonlarda uygun fiyatlı arsa sahibi olma imkanı sunuyor. İşte başvuru süreci ve merak edilen detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Artan arsa ve konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, Milli Emlak tarafından satışa sunulan arsalar, vatandaşlara uygun maliyetle yatırım yapma fırsatı sunuyor. Konut imarlı arsalar, 17.000 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Bu cazip fırsattan yararlanmak isteyenler, ihale usulüyle satışa çıkarılan arsalar için başvurularını gerçekleştirebilecek.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR
Milli Emlak’ın arsa satışına katılmak isteyenler şu adımları takip edebilir:
Başvuru Bilgileri: Resmi Milli Emlak internet sitesi veya bağlı müdürlüklerden başvuru detayları öğrenilebilir.
Gerekli Belgeler: Kimlik belgesi, başvuru formu ve istenen diğer belgelerin tamamlanması gerekmektedir.
İhale Usulü: Arsalar, açık ihale yöntemiyle satışa sunulmaktadır. Katılımcılar teklif vererek arsa sahibi olma şansı yakalayabilir.
HAZİNE ARSALARINDA UZUN VADELİ YATIRIM FIRSATI
Satışa sunulan arsaların çoğu, hazine arazilerinden oluşuyor. Bu arsalar, başlangıçta imarsız olsa da zamanla değer kazanma ve imara açılma potansiyeline sahip. Örneğin, Gümüşhane’nin Köse ilçesinde 133 metrekarelik bir arsa 24.500 TL bedelle satışa sunuluyor. Bu tür arsalar, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.
UYGUN FİYATLI ARSA İLANLARI VE SON BAŞVURU TARİHLERİ
Aralık 2024 itibarıyla duyurulan arsa satışlarında başvurular hızla devam ediyor. İşte bazı ihaleler ve tarihleri:
Gümüşhane, Köse: 2 Aralık 2024
Yozgat, Merkez: 6 Aralık 2024
Detaylı bilgiye ve başvuru şartlarına Milli Emlak’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler için başvuru süresi daralıyor.