Milli Emlak'tan Bir Asgari Ücret Parasına Tapu Fırsatı! 17 Bin Lirası Olan Merkezi Yerde Arsa Sahibi Olacak

HAZİNE ARSALARINDA UZUN VADELİ YATIRIM FIRSATI

Satışa sunulan arsaların çoğu, hazine arazilerinden oluşuyor. Bu arsalar, başlangıçta imarsız olsa da zamanla değer kazanma ve imara açılma potansiyeline sahip. Örneğin, Gümüşhane’nin Köse ilçesinde 133 metrekarelik bir arsa 24.500 TL bedelle satışa sunuluyor. Bu tür arsalar, uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.