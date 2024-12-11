Fatih'te Çöken Binanın Sahibi Ünlü Şarkıcı Çıktı

Fatih Balat'ta sabahın erken saatlerinde 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi. Binadan gelen sesleri duyanlar polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma yaptı. Metruk binanın yanında bulunan iki ve karşısında bulunan bir bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Metruk binanın bulunduğu yolun bir kısmında da çökmeler meydana geldi. Binadan alınacak örneklerde yapılacak inceleme sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

Yangında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. 3 katlı binanın Athena Gökhan olarak bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a ait olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA