Evine Gidince Şoke Oldu: Villa Hırsızları Musluk Başlıklarını Bile Çaldı

Elazığ'da iki villaya hırsızlar dadandı. Evleri harabeye çeviren hırsızlar, musluk başlıklarını bile çaldı. İşte detaylar...

Evine Gidince Şoke Oldu: Villa Hırsızları Musluk Başlıklarını Bile Çaldı

Olay Elazığ’ın Hankendi Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirlenemeyen hırsızlar, girdikleri iki villayı soydu. Hırsızlık yapmakla yetinmeyen zanlılar, evi de harabeye çevirdi. Olay, ev sahiplerinden Hasan Bilge'nin iş çıkışı evine dönmesiyle ortaya çıktı.

Evine Gidince Şoke Oldu: Villa Hırsızları Musluk Başlıklarını Bile Çaldı - Resim : 1

Hankendi villalarındaki evine geldiğinde büyük bir şok yaşayan Bilge, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bilge, ilk şoku atlatmasının ardından durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Evine Gidince Şoke Oldu: Villa Hırsızları Musluk Başlıklarını Bile Çaldı - Resim : 2

EVİ TALAN ETMİŞLER!

Hasan Bilge, olayın ardından yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, “Evimize hırsızlar girmiş ve evimizi talan etmişler. Tüm eşyalara zarar vermişler. Kombi, televizyon ve mutfak eşyalarını götürmüşler. Daha kötüsü, oturma gruplarından buzdolabına kadar her şeyi tahrip etmişler. Kanepeler teker teker kesilmiş. Böyle bir vicdansızlık olamaz. Bu kadarını asla beklemiyordum. Muslukların başlıklarına kadar sökmüşler. Şok içerisindeyim” dedi. Hasan Bilge, hırsızların sadece kendi evine değil, yan komşusunun evine de zarar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Evine Gidince Şoke Oldu: Villa Hırsızları Musluk Başlıklarını Bile Çaldı - Resim : 3

Güvenlik güçleri olayı gerçekleştiren hırsızların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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