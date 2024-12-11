Fatih'te Ayakkabı Dükkanında Yangın

Fatih'te 4 katlı binanın birinci katındaki ayakkabı dükkanında yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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Fatih'te Mimar Hayrettin Mahallesi Doğramacı Sokak'taki 4 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fatih'te Ayakkabı Dükkanında Yangın - Resim : 1

Rüzgarın da etkisiyle çevredeki binaların çatılarına sirayet eden yangın için bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fatih'te Ayakkabı Dükkanında Yangın - Resim : 2

Çevredeki ilçelerden de takviye edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA-DHA

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