Çerkezköy Belediye Başkanından Vicdanlara Sığmayan Talimat: 'Kılıcı Çektim, Hepsi Toplanacak'
Ardı arkası kesilmeyen hayvan katliamlarının ardından bir skandal iddia ortaya atıldı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın pazartesi gününe kadar sokaktaki tüm hayvanların toplanması talimatı verdiği öne sürüldü. Akay'ın, 'Kılıcı çektim talimatı verdim hepsi toplanacak' dediği iddia edildi. Öte yandan sosyal medyada gündem olan görüntülerde; belediye çalışanı olduğu öne sürülen bir kişinin, "Bir tane bile köpek bırakmayacağım" dediği anlar yer aldı.
Köpek katliamlarının Çerkezköy Belediye'sinden vicdanlara sığmayan bir karar geldi. İddiaya göre; Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay sokaktaki tüm hayvanların pazartesi gününe kadar toplanması yönünde talimat verdi.
Vahap Akay'ın cuma günü hayvanseverlere yaptığı konuşmasında "Kılıcı çektim talimatı verdim hepsi toplanacak" dediği iddia edildi.
'BİR TANE BİLE KÖPEK BIRAKMAYACAĞIM'
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvan kulübelerinin yıkıldığı görülürken, belediye çalışanı olduğu öne sürülen bir kişinin, "Bir tane bile köpek bırakmayacağım" dediği anlar yer aldı.
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