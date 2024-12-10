Çerkezköy Belediye Başkanından Vicdanlara Sığmayan Talimat: 'Kılıcı Çektim, Hepsi Toplanacak'

Köpek katliamlarının Çerkezköy Belediye'sinden vicdanlara sığmayan bir karar geldi. İddiaya göre; Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay sokaktaki tüm hayvanların pazartesi gününe kadar toplanması yönünde talimat verdi.

Vahap Akay'ın cuma günü hayvanseverlere yaptığı konuşmasında "Kılıcı çektim talimatı verdim hepsi toplanacak" dediği iddia edildi.

'BİR TANE BİLE KÖPEK BIRAKMAYACAĞIM'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hayvan kulübelerinin yıkıldığı görülürken, belediye çalışanı olduğu öne sürülen bir kişinin, "Bir tane bile köpek bırakmayacağım" dediği anlar yer aldı.