Tip 1 Diyabet Hastalarını İlgilendiriyor: Deri Altı Cihaz SGK Kapsamına Giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada sağlık alanına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi. Erdoğan, Tip 1 diyabet hastaları için deri altı cihazın SGK kapsamına girdiğini duyurdu

Tip 1 Diyabet Hastalarını İlgilendiriyor: Deri Altı Cihaz SGK Kapsamına Giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu sosyal medya paylaşımında, “18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz. Acil şifa dileklerimle evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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