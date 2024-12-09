Tip 1 Diyabet Hastalarını İlgilendiriyor: Deri Altı Cihaz SGK Kapsamına Giriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastaları için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarının Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu sosyal medya paylaşımında, “18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz. Acil şifa dileklerimle evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.