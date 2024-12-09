Fatih'te Korku Dolu Anlar: Restoranda Tartıştığı Sevgilisini Rehin Aldı

İstanbul Fatih'te bulunan restoranda bir erkek, sevgilisine korku dolu anlar yaşattı. 21 yaşındaki S.B.Ş., restoranda tartıştığı sevgilisi E.G.F'yi (33) boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna ettiği S.B.Ş. bıçağı bırakarak teslim oldu.

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Fatih'te Korku Dolu Anlar: Restoranda Tartıştığı Sevgilisini Rehin Aldı

İstanbul Fatih'te Cankurtaran Mahallesi'ndeki bir restoranda dün gece saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, İspanyol turist S.B.Ş. ile kız arkadaşı E.G.F. yemek yedikleri restoranda bir anda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.B.Ş., sevgilisi E.G.F.'nin boğazına bıçak dayayarak restoranda rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri uzun uğraşlar sonucunda S.B.Ş.'yi ikna etti. Elindeki bıçağı bırakarak teslim olan şüpheli gözaltına alınırken 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'tehdit' suçlarından emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Rehin alınan E.G.F. tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan S.B.Ş'nin olayı gerçekleştirdiği sırada uyuşturucu etkisinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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