Yunanistan'da Mafya Hesaplaşması: 2 Türk Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Yunanistan'ın başkenti Atina'da iki Türk silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, bir Türk ise yaralandı. Saldırının mafya hesaplaşması olduğu iddia edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

Yunanistan'da Mafya Hesaplaşması: 2 Türk Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Lefkoşa Caddesi ile Kuzey Epir caddelerinin kesiştiği noktada Karaiskaki meydanına yakın bir yerde bulunan mağazaya yerel saatle 10.20 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; siyah giyimli iki adam mağazaya girip, ateş açmaya başladı. Karşı tarafın da cevap vermesi üzerine mağazada başlayan çatışma caddeye taştı. Çatışmada iki Türk hayatını kaybederken, bir Türk ise yaralandı.

2 TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Türk vatandaşının gözaltına alındığı belirtildi.

'MAFYA HESAPLAŞMASI' İDDİASI

Öte yandan saldırının, bir Türk mafyası içerisinde uzun süredir süren hesaplaşmadan kaynaklandığı öne sürüldü.

Kaynak: Sözcü

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