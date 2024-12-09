Yine Boşanma Aşaması, Yine Kadın Cinayeti! Sığınma Evinden İzinli Çıktı, 'Evlilik Yıldönümü'nde Katledildi
Bursa'da kadın sığınma evinden izinli çıkan Serpil Karan, boşanma aşamasında olduğu 16 yıllık eşi Fehmi Karan tarafından evlilik yıl dönümünde silahla vurularak katledildi. Cani erkek, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda; Fehmi Karan isimli erkek, bir süredir kadın sığınma evinde kalan boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karan'ı otomobille boş bir araziye götürdü. Fehmi Karan burada tartıştığı 4 çocuğunun annesi olan Serpil Karan'ı ruhsatsız tabancasıyla öldürüp daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fehmi Karan ve Serpil Karan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karan çiftinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SIĞINMA EVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ
Öte yandan Serpil K’nin kadın sığınma evinden izinli çıktığı, Fehmi K’nin kadını evlilik yıl dönümleri olması nedeniyle konuşmak için zorla aracına bindirip İsabey Mahallesi’nde tarlaların bulunduğu alana götürdüğü iddia edildi.
Kaynak: DHA