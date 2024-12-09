Yine Boşanma Aşaması, Yine Kadın Cinayeti! Sığınma Evinden İzinli Çıktı, 'Evlilik Yıldönümü'nde Katledildi

Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda; Fehmi Karan isimli erkek, bir süredir kadın sığınma evinde kalan boşanma aşamasındaki eşi Serpil Karan'ı otomobille boş bir araziye götürdü. Fehmi Karan burada tartıştığı 4 çocuğunun annesi olan Serpil Karan'ı ruhsatsız tabancasıyla öldürüp daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Fehmi Karan ve Serpil Karan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Karan çiftinin cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIĞINMA EVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Öte yandan Serpil K’nin kadın sığınma evinden izinli çıktığı, Fehmi K’nin kadını evlilik yıl dönümleri olması nedeniyle konuşmak için zorla aracına bindirip İsabey Mahallesi’nde tarlaların bulunduğu alana götürdüğü iddia edildi.

Kaynak: DHA