MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bu Defa DEM’i Dinledi

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde bu defa DEM Parti temsilcilerinin konuşmaları dinledi.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bu Defa DEM’i Dinledi

Gerçek Gündem/ANKARA

MHP Lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan bütçe görüşmelerinde DEM Partili temsilcilerinin konuşmalarını dinlemeyerek kulise çıkmıştı.

Bu yıl ise beklendiği Bahçeli, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi üzerine yapılan görüşmeleri kesintisiz izledi.

Bahçeli, DEM Parti adına bütçe üzerine konuşma yapan Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç’u yaptığı 35’er dakikalık konuşmalarını dinledi.

DEM PARTİLİ BAKIRHAN'I ALKIŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bütçe görüşmelerinde söz alan alan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakırhan'ı konuşması sonrası alkışladı. MHP sıralarından bazı milletvekillerinin de Bakırhan'ı alkışladığı görüldü. Bahçeli ayrıca DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile de selamlaştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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