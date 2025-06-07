Kasaba Gitmeye Gerek Kalmıyor! Bu Yöntemle Dakikalar İçinde Kıymayı Evde Hazırlanabilirsiniz

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Bayram dönemlerinde kasaplarda oluşan yoğunluk, hijyen endişesi ve zaman kaybı nedeniyle birçok kişi alternatif yöntem arayışına giriyor. Artık kıyma çektirmek için kasaba gitmeye gerek kalmıyor. Evde dakikalar içinde uygulanabilen basit bir yöntemle, kurban etlerini kıyma haline getirmek mümkün hale geliyor.

MUTFAK ROBOTUYLA KOLAY VE HİJYENİK KIVAM

Kıyma hazırlamak için özel bir makineye ihtiyaç duyulmuyor. Mutfak robotu yardımıyla hem hızlı hem de hijyenik bir şekilde kıyma hazırlanabiliyor. Üstelik porsiyonlayarak derin dondurucuda uzun süre saklanabiliyor.

EVDE KIYMA YAPIMININ ADIM ADIM UYGULANIŞI

Etin Dinlendirilmesi: Kesilen etler buzdolabında en az 24 saat dinlendirilerek işlenmeye uygun hale getirilmeli.

Sinir ve Yağ Ayıklama: Etin sinirlerinden ve damarlarından arındırılması kıymanın kalitesini artırıyor. Arzuya göre iç yağı eklenebilir.

Parçalama: Etler, mutfak robotunun rahat çalışabilmesi için kuşbaşı büyüklüğünde doğranmalı.

Şoklama: Etler, 15-20 dakika kadar derin dondurucuda bekletilerek yarı donmuş hale getirilmeli. Bu, kıymanın robottan geçerken püreleşmesini önler.

Parça Parça Çekme: Et, robota bir kerede değil küçük porsiyonlar hâlinde eklenmeli. Arada karıştırılarak homojen kıvam elde edilebilir.

Porsiyonlama ve Saklama: Hazırlanan kıyma, kullanılacak miktarlara göre bölünerek buzdolabı poşetlerine ya da kaplara yerleştirilip -18 derecede 6 aya kadar saklanabilir.

Hijyenik, ekonomik ve zamandan tasarruf sağlayan bu yöntemle, kıyma ihtiyacı ev konforunda kolayca karşılanabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi