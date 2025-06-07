Evinde Bunu Yapanlar Yandı! 265 Bin Lira Cezası Var

Havaların ısınmasıyla birlikte açık hava aktiviteleri artarken, yüksek sesli müzik nedeniyle oluşan gürültü kirliliği de yeniden gündeme geldi. Bahçelerde, balkonlarda ya da piknik alanlarında arkadaşlarıyla vakit geçirenler, müziğin dozunu kaçırdığında ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Evinde Bunu Yapanlar Yandı! 265 Bin Lira Cezası Var
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Gürültü sınırını aşanlara yönelik cezai uygulamalar yalnızca Türkiye ile sınırlı değil. Özellikle Avrupa ülkelerinde bu konuya dair yaptırımlar oldukça sert. İngiltere’de saat 23.00 ile 07.00 arasında yüksek sesle müzik çalmak “gürültü rahatsızlığı” olarak kabul ediliyor. Gürültü Azaltma Bildirimi gönderilmesine rağmen ses düzeyi düşürülmezse 5.000 sterline kadar, yani yaklaşık 265.000 TL ceza kesilebiliyor.

TÜRKİYE’DE DE YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

Türkiye’de de hem apartman yaşamında hem de kamusal alanlarda gürültüyle mücadeleye yönelik yönetmelikler yürürlükte. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında çeşitli alanlara özel ceza tarifeleri uygulanıyor.

Evinde Bunu Yapanlar Yandı! 265 Bin Lira Cezası Var - Resim : 1

Konutlarda gürültü sınırının aşılması durumunda 7.667 TL,

Ulaşım araçlarında 23.155 TL,

İş yerleri ve atölyelerde 77.372 TL,

Fabrika, şantiye ve eğlence mekanlarında ise 232.264 TL’ye kadar idari para cezası verilebiliyor.

MÜZİK KEYFİ CEZAYA DÖNÜŞMESİN

Yaz mevsiminin coşkusu müzikle taçlansa da belirlenen sınırların dışına çıkmak, ciddi mali sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle gece saatlerinde yüksek sesle müzik dinlemek, hem komşuların huzurunu bozuyor hem de ceza tehdidini beraberinde getiriyor. Yetkililer, vatandaşları keyifli yaz akşamlarını gürültü cezalarına dönüştürmemeleri konusunda uyarıyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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