Türkiye Otomobil Pazarında O Modeller Fırtına Estirdi! Peynir Ekmek Gibi Satılıyor

Türkiye otomobil pazarında köklü bir dönüşüm yaşanıyor. 2025'in ilk 5 ayında satılan her 10 otomobilden 4'ü ya hibrit ya da tamamen elektrikli motorlara sahip modellerden oluştu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye Otomobil Pazarında O Modeller Fırtına Estirdi! Peynir Ekmek Gibi Satılıyor - Resim: 1

Sadece hibrit otomobillerin satışları bir önceki yıla göre rekor seviyede artarken, tam elektrikli modeller de pazardaki payını iki katına çıkardı.

PLUG-IN HİBRİT SATIŞLARI PATLADI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, plug-in hibrit araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1400'ün üzerinde artış göstererek 20 bin 812 adede ulaştı. Bu hızlı yükseliş, kullanıcıların menzil kaygısını hibrit sistemlerle aşmak istediğini açıkça gösteriyor.

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Türkiye Otomobil Pazarında O Modeller Fırtına Estirdi! Peynir Ekmek Gibi Satılıyor - Resim: 2

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARAÇLAR PAZARIN NEREDEYSE YARISINI KAPTI

2025’in ocak-mayıs döneminde toplam 169 bin 246 elektrikli ve hibrit otomobil satıldı. Bu da toplam pazarın yüzde 42,9’unu oluşturdu. Sadece tam elektrikli araçların satış adedi 59 bin 92 olurken, menzil uzatıcı sistemle çalışan elektriklilerle birlikte bu sayı 59 bin 848’e yükseldi.

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Türkiye Otomobil Pazarında O Modeller Fırtına Estirdi! Peynir Ekmek Gibi Satılıyor - Resim: 3

BENZİNLİ VE DİZELDE GERİLEME YAŞANIYOR

Benzinli otomobil satışlarında yüzde 23,5, dizel araçlarda ise yüzde 16,2 oranında düşüş gözlemlendi. Otogazlı modellerde de benzer şekilde yüzde 12,1'lik bir gerileme yaşandı. Bu düşüşlerin temelinde, küresel markaların dizel üretimini azaltması ve içten yanmalı motorlara olan talebin giderek azalması yer alıyor.

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Türkiye Otomobil Pazarında O Modeller Fırtına Estirdi! Peynir Ekmek Gibi Satılıyor - Resim: 4

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR PAZAR PAYINI İKİYE KATLADI

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 7,4 olan tam elektrikli araçların toplam satıştaki payı, bu yıl yüzde 15’e yükseldi. Hibrit otomobillerin payı ise yüzde 14,4’ten yüzde 27,7’ye çıktı. Böylece, elektrikli motor destekli araçların pazar payı toplamda yüzde 43'e yaklaşmış oldu.

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Türkiye Otomobil Pazarında O Modeller Fırtına Estirdi! Peynir Ekmek Gibi Satılıyor - Resim: 5

MAYIS AYI REKORU KIRILDI

Yalnızca Mayıs ayında 16 bin 802 adet tam elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu, o ay satılan tüm otomobillerin yüzde 19,7’sinin elektrikli olduğu anlamına geliyor. Artan şarj istasyonu yatırımları ve devlet destekli teşvikler, kullanıcıların elektrikli araçlara geçişini hızlandırıyor.

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Türkiye Otomobil Pazarında O Modeller Fırtına Estirdi! Peynir Ekmek Gibi Satılıyor - Resim: 6

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde bu oranın daha da artacağını öngörüyor. Gerek şehir içi kullanıma uygun hibrit modeller, gerekse menzil kaygısı minimuma indirilen tam elektrikli araçlar, Türkiye pazarında artık sadece bir seçenek değil, yeni bir norm haline gelmiş durumda.

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