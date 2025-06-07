Türkiye Otomobil Pazarında O Modeller Fırtına Estirdi! Peynir Ekmek Gibi Satılıyor

Sadece hibrit otomobillerin satışları bir önceki yıla göre rekor seviyede artarken, tam elektrikli modeller de pazardaki payını iki katına çıkardı.

PLUG-IN HİBRİT SATIŞLARI PATLADI

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, plug-in hibrit araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1400'ün üzerinde artış göstererek 20 bin 812 adede ulaştı. Bu hızlı yükseliş, kullanıcıların menzil kaygısını hibrit sistemlerle aşmak istediğini açıkça gösteriyor.