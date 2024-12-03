Bahçeli'den 'Suriye' Çıkışı! 'Esad Aklını Başına Alsın' Dedi, Diyalog Çağrısı Yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, büyük miktarda sahte döviz basılarak Türkiye'de dolaşıma sokulduğu iddialarına tepkisini dile getirip "Külliyen yalan" dedi. Terör örgütü PKK'nın lideri Abdullah Öcalan'a "silah bırakma" çağrısı yaptığı 22 Ekim'deki konuşmasını hatırlatan Bahçeli, PKK liderini Meclis'te konuşmaya davet ettiği açıklamasını "temiz düşüncelerle yaptığını" ve kamuoyunun bunu anladığını ifade etti. MHP lideri, Esad rejiminin saldırı altında olduğu Suriye'deki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde de bulunarak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a diyalog çağrısı yaptı.

'BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE SATAŞMAYA FIRSAT VERMEYİN'

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"29 Kasım 2024’e kadar bakanlıkların bütçeleri görüşüldü. 9 Aralık’tan itibaren sırayı genel kurul aşaması alacak. Bütçe görüşmeleri için grup toplantılarına ara vererek çalışmaları genel kurul çalışmalarında devam edeceğiz. Sataşmaya fırsat vermeden ülkemizin gerçeklerini aktarmaya bütçenin muhtevasının açıklanmasını her birinizden rica ediyorum.

'SAHTE PARA İDDİASI KÜLLİYEN YALAN'

Sahte para iddiaları külliyen yalandır. Döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye’ye yönelik operasyondur. Bunların maksadı bellidir. Son dönemdeki pozitif ülke gündemini etkilemek için yapılanlar kabul edilemez. İstanbul Başsavcılığı harekete geçip soruşturma başlatmıştır. Vatandaşlarımız telaş etmemeli, devletin sahteliğe karşı mücadelesi sürmelidir.

'AĞZIMIZDAN ÇIKAN HER LAFIN DAYANAĞI VAR'

Siyasetin gayesi çıkan veya çıkması muhtemel sorunlara çözüm üretecek fikirler aramaktır. Ne siyaset ne de hayat sorunsuz olamaz. Bunlardan kaçarak da işler yoluna koyulmaz. Sorunlar bize lazımdır, sorunsuz hayat solmuştur. Tarihimizin muhtelif dönemlerinde yaşandığı üzere geçici adımların yanlış yorumlandığını biliyoruz. Kaybetmek geri adım atmak değil vazgeçmektir. İç ve dış siyasette serpilen kuşkularımız asla yanlış değildir. Ağzımızdan çıkan her lafın bir dayanağı vardır. Her şeye rağmen Türkiye diyorsak dağın arkasındaki tehlikenin varlığını biliyoruz.

'22 EKİM'DE TEMİZ DÜŞÜNCELERİMİ SÖYLEDİM'

Evin içini huzura kavuşturamazsak bahçe kapımızdan da tehlikeler girer. Her koyun kendi bacağından asılır diyecek kadar düşkün değiliz. Konu Türkiye ise konu vatan bütünlüğü ise vakit tamamdır, söz konusu vatandır. 22 Ekim 2024'ten bu yana milletimizle paylaştığımız memleketimizle paylaştığımız temiz düşüncelerimize kulp takanlar haricinde sağduyulu her vatandaşımız bizi anlıyor.

'KAOTİK İKLİM SERTLEŞİYOR'

Suriye'de 14 yılı bulan istikrarsızlık sarmalında cephe üstüne cephe açılmaktadır. Kaotik iklim sertleşmektedir. Sınırlarımızın diğer alanlarını ele alan sıcak gelişmeleri dikkatle takip etmek zorundayız. Kızgınlık ve yılgınlık tuzaklara düşmeden, ülkemizi önceliğine alan güvenlik tedbirleriyle bir tavır takınmalıyız. Zaten şimdiye dek yaptığımız da budur.

'ESAD TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI ELİ TUTMADI'

Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygımız esastır. Ne var ki Suriye, solunum cihazına bağlı tartışmalı devlet durumundadır. Paylaşım sofrasına oturmak için nasıl kuyruklar oluşacağını görüyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kimsenin topraklarında gözü yoktur. Ülkesi deprem geçiren bir devlet başkanı kuyruğu dik tutmaya çalışmaktadır. Esad'ın Türkiye'nin uzattığı eli tutmayıp kulağını kapadığını gördük. Bize göre vakit hala geç değildir. Esad'ın Türkiye ile ön şartsız görüşmesi ülkesinin çıkarınadır.

'ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALSIN'

Suriye'den kaynaklanan bölücü terör musibeti, Anadolu coğrafyasını ateşe atmakla eş değerdir. Suriye'nin iç güvenliğini tekrar kurması samimi dileğimizdir. Esad yönetimi aklını başına almalıdır, dostu düşman sanan ilkel anlayışla arasına çizgi çekmelidir. ABD ve Rusya'nın verdiği hiçbir sözü tutmadığı ortadadır. Güvenlik koridorlarını sakatlayan, PKK, YPG'PYD'yi çekmeye yanaşmayan ülkeler bellidir.

'KÜRTLER BİZİM CANIMIZDIR'

Bölücü terör örgütlerinin, o katillerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Kürtler bizim canımız, terör örgütleri can düşmanımızdır. Terör örgütlerini temizleyene kadar alanı boşaltmayacağız. Halep Türk ve Müslümandır.

'CHP DİSİPLİNSİZ TEĞMENLERİ SAVUNUYOR'

CHP hemen seçim çağrısı yapsa da gözü başka kaşı başka oynamaktadır. Azgın hiziplerin çadır tiyatrosuna dönen CHP'nin demokrasi dışı arayışların düşünü kurduğunu söylemek hatalı değildir. Disiplinsiz teğmenleri savunan, rejim değiştirmekten bahseden, ülkede istikrarsızlık ortamı varmış iddiasında bulunan, hukuk insanlarımıza edepsizce saldıran, belediyelerin vergi borçlarını ödememeye teşvik eden Özgür Özel ve ekibini vesayet hevesi tutmuştur. Özgür Bey, yolun yol değildir.

'CUNTA İSTİYORSANIZ SONUÇLARINA KATLANIRSINIZ'

Yeni bir cunta hedefindeyseniz o halde bunun sonuçlarına yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanır. Sokakta değil sandıkta adam olmaya çalışınız. Darbe sevdalısı CHP'nin göreceği rüya sadece kabustur, sadece karanlıktır."

Kaynak: Gerçek Gündem