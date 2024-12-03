Muhalefetin 77 Önergesine İktidardan Ret: Yoksulluk, Eğitim, Deprem...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 1 Ekim’den bu yana 'Narin Güran cinayeti', yoksulluk, yolsuzluk, eğitim, deprem gibi konularda muhalefet partilerince verilen soru önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, iki ayda sadece iktidarın da katıldığı 'kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve yenidoğan çetesiyle ilgili' 3 önerge kabul edildi. Reddedilen bazı önergeler ise şöyle:

2 Ekim

CHP: Narin Güran cinayetinin araştırılması.

İYİ Parti: Çocuk koruma sistemindeki eksiklikler.

Saadet Partisi: Milli Eğitim temel sorunları.

9 Ekim

Saadet Partisi: Emekli maaşı eşitsizlikleri.

15 Ekim

DEM Parti: Bölgesel eşitsizliklerin sebepleri

İYİ Parti: Artan kredi kartı borçları.

Saadet Partisi: Adaletsiz vergi sistemi

24 Ekim

CHP: TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısı.

DEM Parti: Bazı ilaçların temininde yaşanan sorunlar.

30 Ekim

CHP: Esenyurt Belediyesi’ne yapılan kumpas.

6 Kasım

CHP: Deprem riski yaşayan yerler

İYİ Parti: Kalıcı yaz saati uygulaması.

12 Kasım

CHP: Okullarda öğle yemeği sorunu.

14 Kasım

CHP: Kaz Dağları’nda yürütülen madencilik

İYİ Parti: Asgari ücretin yetersizliği

Saadet Partisi: Gıda enflasyonu.

26 Kasım

CHP: Belediye ve kamunun açtığı kreş ve anaokulları

İYİ Parti: Okulların temizliği .

28 Kasım

CHP: Pamuk üreticisinin yaşadığı sorunlar.

DEM Parti: Madencilik sektöründe yaşanan sorunlar.

İYİ Parti: Mersin’deki çiftçilerin yaşadığı sorunlar.

Saadet Partisi: Sahte gıda ve sağlıklı gıdaya erişim.

Kaynak: Sözcü