Muhalefetin 77 Önergesine İktidardan Ret: Yoksulluk, Eğitim, Deprem...
1 Ekim’den bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde muhalefet partilerinin gündeme getirdiği birçok önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Narin Güran cinayeti, yoksulluk, eğitim, deprem gibi konularda verilen önergeler kabul edilmezken, sadece kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve yenidoğan çetesiyle ilgili 3 önerge, iktidarın da desteğiyle kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 1 Ekim’den bu yana 'Narin Güran cinayeti', yoksulluk, yolsuzluk, eğitim, deprem gibi konularda muhalefet partilerince verilen soru önergeleri AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sözcü'den Veli Toprak'ın aktardığına göre, iki ayda sadece iktidarın da katıldığı 'kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve yenidoğan çetesiyle ilgili' 3 önerge kabul edildi. Reddedilen bazı önergeler ise şöyle:
2 Ekim
CHP: Narin Güran cinayetinin araştırılması.
İYİ Parti: Çocuk koruma sistemindeki eksiklikler.
Saadet Partisi: Milli Eğitim temel sorunları.
9 Ekim
Saadet Partisi: Emekli maaşı eşitsizlikleri.
15 Ekim
DEM Parti: Bölgesel eşitsizliklerin sebepleri
İYİ Parti: Artan kredi kartı borçları.
Saadet Partisi: Adaletsiz vergi sistemi
24 Ekim
CHP: TUSAŞ’ta yaşanan terör saldırısı.
DEM Parti: Bazı ilaçların temininde yaşanan sorunlar.
30 Ekim
CHP: Esenyurt Belediyesi’ne yapılan kumpas.
6 Kasım
CHP: Deprem riski yaşayan yerler
İYİ Parti: Kalıcı yaz saati uygulaması.
12 Kasım
CHP: Okullarda öğle yemeği sorunu.
14 Kasım
CHP: Kaz Dağları’nda yürütülen madencilik
İYİ Parti: Asgari ücretin yetersizliği
Saadet Partisi: Gıda enflasyonu.
26 Kasım
CHP: Belediye ve kamunun açtığı kreş ve anaokulları
İYİ Parti: Okulların temizliği .
28 Kasım
CHP: Pamuk üreticisinin yaşadığı sorunlar.
DEM Parti: Madencilik sektöründe yaşanan sorunlar.
İYİ Parti: Mersin’deki çiftçilerin yaşadığı sorunlar.
Saadet Partisi: Sahte gıda ve sağlıklı gıdaya erişim.
Kaynak: Sözcü